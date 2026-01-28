Η αναφορά της Μιμής Ντενίση στην κόρη της και η αναμνήσεις της από την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», βρέθηκε η Μιμή Ντενίση, παραχωρώντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη της προς τα παιδιά και την επιθυμία της να είχε αποκτήσει περισσότερα από ένα, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι η κόρη της, Μαριτίνα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή της την απόφαση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα λόγια που είχε πει για το πρόσωπό της η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η αναφορά της Μιμής Ντενίση στην κόρη της, Μαριτίνα

«Μετάνιωσα γιατί αυτό το «τέρας» η Μαριτίνα με εμπόδισε. Θα είχα κι άλλα παιδιά. Τότε μπορούσα και να κάνω παιδί και να υιοθετήσω. Μου έλεγε «όχι, όχι, δεν θέλω να έχω αδέρφια». Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα και κτητική η κόρη μου. Και τώρα. Μεγάλη ζήλια. Εμένα με ζηλεύει ανεξαρτήτως παιδιών. Με ζηλεύει έτσι κι αλλιώς», ανέφερε αρχικά η Μιμή Ντενίση και συνέχισε:

«Με ρωτάει «Πού ήσουν; Γιατί άργησες;». Της λέω «Εσύ τι είσαι; Η πεθερά μου και με περιμένεις πίσω από την πόρτα;». Αν βάλω κάτι μίνι μου λέει «Πού πας έτσι μητέρα γυναίκα; Είναι πολύ μίνι το φουστάνι σου». Της λέω «Όσο τα πόδια μου είναι καλά, θα τα φοράω τόσο μίνι. Μόλις χαλάσουν, δεν θα φοράω». Είναι πιο συντηρητική από εμένα η Μαριτίνα», εξήγησε με χιούμορ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εκτός του συντηρητική - που εγώ δεν είμαι καθόλου ζηλιάρα - είναι και πάρα πολύ ζηλιάρα. Και με τη βοηθό μου να πάω εκδρομή μου λέει: Γιατί δεν πήρες εμένα;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg03pnj74m95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο, η Μιμή Ντενίση, αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν πανέξυπνη. Όποιον έβλεπε που έβγαινε και έκανε επιτυχία, έλεγε ότι αυτός κάτι θα κάνει. Άλλωστε όταν είχα βγει με την Αλίκη που της έλεγα «Δεν θα μείνω πολύ στο θέατρο, θα πάω πανεπιστήμιο να γίνω καθηγήτρια», εκείνη μου έλεγε: «Καλά, καλά, εσύ θα γίνεις σταρ», το είχε πει και στον τύπο, εγώ της έλεγα καλά… Εγώ την λειτουργία του ηθοποιού την ουσιαστική την απέκτησα μετά, πιο πριν για εμένα ήταν λίγο παιχνίδι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg03yk7fu1mp?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg04szju0dip?integrationId=40599y14juihe6ly}