Ο Βαγγέλης Παπαδάκης, μίλησε για τη συμμετοχή του στον «Άγιο Έρωτα» και τον «Γιατρό».

Τον Βαγγέλη Παπαδάκη συνάντησε ο Χάρης Χριστόπουλος και η κάμερα της «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός υποδύεται τον σύζυγο της Άννας, τον Θοδωρή στη σειρά του Alpha, «Ο Γιατρός», ενώ τον βλέπουμε και στον «Άγιο έρωτα», στο ρόλο του Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής.

«Είναι μεγάλη τύχη που βρίσκομαι σε αυτές τις δύο παραγωγές γιατί έχουν ποιότητα» λέει ο ίδιος.

Τι αποκάλυψε για τον «Γιατρό»

«Έρχονται τεράστιες ανατροπές. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά., αφού έρχονται τα πάνω κάτω σε όλη τη σεζόν. Και η δική μου ιστορία θα ανατραπεί πλήρως».

Τι αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στον «Άγιο Έρωτα»

«Περπατώ στο δρόμο και με κοιτάζουν με ένα άγριο βλέμμα. Και μου λένε εσείς είστε; Αυτός ο κακός, ο κακιασμένος… γιατί ήλθατε και γιατί έχετε αυτή τη συμπεριφορά; Κάπως ταυτίζουνε τον ηθοποιό με το χαρακτήρα. Υπάρχει μια ανάγκη να μοιραστούνε… Και να πουν έλεος πια».

«Μου αρέσει αυτή η αμεσότητα, δημιουργεί και μια αμηχανία, πόσο κακός, έλεος πια. .. Πιστεύω ότι είναι μια παραγωγή απίστευτα φροντισμένη. Το πιο βασικό όμως είναι το σενάριο. Εγώ όταν παίρνω στα χέρια μου το σενάριο θεωρώ ότι είναι τόσο καλογραμμένο, έχει μια ευφυΐα, μια εξυπνάδα στο σύνολό του. Όλοι οι συντελεστές είναι φανταστικοί , φανταστικό καστ και πολύ ποιοτικό το τελικό αποτέλεσμα».

