Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00

Η Φωτεινή γεννά πρόωρα, η Στυλιανή και η οικογένεια Καλλιγά «αποχαιρετούν» στην κηδεία τον Μάκη και η εμμονή της Σοφίας με τον Θεόφιλο αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις..

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 126

Ο Μάκης πεθαίνει μπροστά στη γυναίκα του, τον πατέρα, τα αδέλφια, τους καλεσμένους του γάμου. Η Στυλιανή αντιμετωπίζει τη νύχτα ως χήρα και έγκυος, με μοναδικό της έρεισμα ότι το μωρό είναι καλά. Ο Θεόφιλος καταρρέει, η Βέρα τον κρατάει και αυτή τη φορά η Εβίτα το βλέπει. Ο Μιχάλης συλλαμβάνεται, με μάρτυρα τον Έκτορα που ήταν εκεί για ακριβώς αυτό. Η Σοφία, αποφασισμένη τελειώνει με τον Μιχάλη οριστικά.

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Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 127

Το πένθος για τον άδικο χαμό του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει τους πάντες, όμως η ζωή επιμένει να προχωρά. Η Φωτεινή μεταφέρεται εσπευσμένα στο μαιευτήριο μετά την πρόωρη γέννα της και η αγωνία όλων κορυφώνεται. Η Ζωή, ο Λευτέρης, η Άννα, ο Άγγελος και οι υπόλοιποι περιμένουν με κομμένη την ανάσα έξω από το χειρουργείο, μέχρι που ο γιατρός τους ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα: η Φωτεινή και το μωρό είναι καλά. Η γέννηση του παιδιού φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι των τελευταίων ημερών.

Ορφέας ενημερώνεται και επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα και το παιδί του. Η συγκινητική επανένωσή του με την οικογένεια συνοδεύεται από αναφορές στον Μάκη, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει την ανιψιά του. Ο Θεόφιλος και η Νικαίτη φτάνουν επίσης στο μαιευτήριο, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη χαρά της νέας ζωής και τον πόνο της πρόσφατης απώλειας.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 128

Ο θάνατος του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει όλους τους ήρωες, καθώς η οικογένεια τον αποχαιρετά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη διαλυμένη Στυλιανή. Ο Θεόφιλος αποφασίζει να εξασφαλίσει οικονομικά τη Στυλιανή και το αγέννητο παιδί του Μάκη, ενώ η Σοφία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απομόνωση. Παράλληλα, ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια, ενώ ο Γάκης ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για ένα νέο ξεκίνημα. Μέσα στο πένθος, η γέννηση του παιδιού της Φωτεινής και του Ορφέα φέρνει μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 129

Η Σοφία απομονώνεται όλο και περισσότερο και η εμμονή της με τον Θεόφιλο αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Ο Άγγελος και ο Κανελλόπουλος αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση της διαθήκης μπορεί να κρύβει νέες ανατροπές, ενώ ο Ορφέας σκέφτεται να θυσιάσει δικά του χρήματα για να σώσει τον πατέρα του.

Η Στυλιανή προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τον θάνατο του Μάκη, βρίσκοντας παρηγοριά στο παιδί που περιμένει. Παράλληλα, ο Χάρης πλησιάζει ξανά την Κατερίνα και ο Γιώργος ανοίγει για πρώτη φορά το θέμα ενός κοινού μέλλοντος με την Εβίτα.