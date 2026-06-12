Η Τζένιφερ Λόπεζ μάς ενημερώνει ότι οι ταινίες με αργό ρυθμό δεν είναι του γούστου της.

H Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε την χειρότερη ταινία που έχει δει και μάλιστα πρόκειται για μια ταινία που έχει κερδίσει Όσκαρ. Επίσης, μίλησε για το είδος που προτιμά προσθέτοντας ότι οι ταινίες με αργό ρυθμό δεν είναι του γούστου της. Αν και της αρέσουν ορισμένες ταινίες αυτού του είδους, η ταινία που ανέφερε παραμένει στη λίστα με αυτές που δεν της αρέσουν.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Films to be Buried With» του Μπρετ Γκόλντσεϊν, η Λόπεζ η Λόπεζ αποκάλυψε έναν συγκεκριμένο τύπο ταινιών που προφανώς δεν της αρέσει, λέγοντας: «Νομίζω ότι αυτό γίνεται κατανοητό από τις κινηματογραφικές μου προτιμήσεις, αλλά το "Nomadland", ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές. Το ξέρω… Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο πηγαίνω σινεμά».



Η τραγουδίστρια του «On the Floor» πρόσθεσε ότι προτιμά να βλέπει μιούζικαλ, κωμωδίες ή, μερικές φορές, ταινίες δράσης. «Είναι μια ταινία με αργό ρυθμό που αφορά τον θρήνο, και δεν προσφέρει καμία απόδραση από την πραγματικότητα», συνέχισε. Χωρίς να αποκλείει εντελώς ότι δεν της αρέσουν τέτοιου είδους ταινίες, είπε: «Και μου αρέσουν κάποιες ταινίες σαν αυτές, αλλά η συγκεκριμένη, απλά δεν μου άρεσε».



Επιπλέον, εξήρε τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, που υποδύθηκε τη Φερν στην ταινία «Nomadland», αλλά επέμεινε όσον αφορά την αδιαφορία της για την ταινία. «[Η ΜακΝτόρμαντ] Είναι καταπληκτική. Όλοι το ξέρουμε αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη. Της αξίζουν όλα τα Όσκαρ. Αλλά απλά, δεν μου άρεσε από αυτή την άποψη», εξήγησε. Η 56χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η αδιαφορία της για αυτό το είδος ταινιών δεν έχει καμία σχέση με κανέναν και είναι σαφώς θέμα προσωπικής προτίμησης. Κατανοεί ότι υπάρχει ανάγκη για ταινίες που πραγματεύονται το πένθος, αλλά δεν τις παρακολουθεί, όπως δεν προτιμά τις ταινίες τρόμου.



Η Λόπεζ θεωρεί το «Nomadland» ως το δικό της προσωπικό «χειρότερο είδος ταινίας», όχι ως την χειρότερη ταινία όλων των εποχών, καθώς γνωρίζει ότι άρεσε σε πολλούς. «Είναι δύσκολο να πω ότι είναι η χειρότερη, γιατί είναι μια όμορφη ταινία. Νομίζω ότι σε πολλούς άρεσε πραγματικά. Αλλά ναι, είναι δύσκολο…», πρόσθεσε.

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Το Nomadland των Όσκαρ

Η Χώρα των Νομάδων (Nomadland) είναι ταινία του 2020 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο. Στο φιλμ πρωταγωνιστεί η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ ως μια γυναίκα, που αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη της και να αρχίσει να περιπλανιέται στις ΗΠΑ με το τροχόσπιτό της, αφού ο σύζυγος της πεθαίνει.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2020 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, όπου και κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα. Η ταινία τα πήγε καλά στο box office αποφέροντας παγκοσμίως 39 εκατομμύρια δολάρια και έλαβε κυρίως θετικές κριτικές, οι οποίες επαίνεσαν κυρίως την σκηνοθεσία, το μοντάζ, το σενάριο, την φωτογραφία της καθώς και τις ερμηνείες των Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Ντέιβιντ Στράθερν. Η ταινία έχει βαθμολογηθεί στο Metacritic ως η τρίτη καλύτερη ταινία του 2020.

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Στην 93η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ, η ταινία κέρδισε τρία βραβεία (από τις έξι υποψηφιότητες που είχε λάβει): Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την ΜακΝτόρμαντ.. Επίσης, η ταινία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην 78η απονομή των Χρυσών Σφαιρών.