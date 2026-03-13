Σταθερές οι προοπτικές του αξιόχρεου της Ελλάδας στην αξιολόγηση του Moody’s.

Ο οίκος Moody’s διατήρησε αμετάβλητη στο Baa3 την αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελλάδας, με σταθερές προοπτικές.

O Moody’s αξιολογεί την Ελλάδα μία βαθμίδα χαμηλότερα από τους άλλους οίκους. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της Scope Ratings, στις 20 Μαρτίου.

Η αξιολόγηση και η σταθερή προοπτική στηρίζονται στο ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και στη διακυβέρνηση, σε ενίσχυση των επενδύσεων και σε ένα πιο υγιές τραπεζικό σύστημα, αναφέρει ο Moody’s.

Παρότι αναμένεται σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνει υψηλό. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα λειτουργούν ως βασικοί παράγοντες περιορισμού των κινδύνων.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% για το 2025 και πως το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 148% του ΑΕΠ στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν λίγο πάνω από το 3% την περίοδο 2026-2027 και στη συνέχεια θα μειωθούν σταδιακά. Κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.