Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η εξαμηνιαία αναθεώρηση για την Ελλάδα χωρις να προκύψει μεταβολή στο rating.

Η Standard and Poor's διατήρησε την αξιολόγηση BBB για την Ελλάδα, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade, ενώ παραμένει σταθερή και η προοπτική για το ελληνικό αξιόχρεο.

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ολοκληρώθηκε η εξαμηνιαία αναθεώρηση για την Ελλάδα χωρις να προκύψει μεταβολή στο rating.

Με αντίστοιχη βαθμίδα αξιολογούν το ελληνικό χρέος S&P, Fitch, DBRS και Scope, ενώ η Moody's αξιολογεί το ελληνικό αξιόχρεο με Baa3 (ισοδύναμο με BBB-), παραμένοντας μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους αξιολόγησης.