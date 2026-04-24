Σήμερα αναμένεται ο ΕΦΚΑ να πληρώσει την δεύτερη και τελευταία δόση για τις συντάξεις Μαΐου.

Χτες Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ATM από τις 5 το απόγευμα και μετά. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάνε να κάνουν αναλήψεις από το απόγευμα.