Συνολικά 104 ματς του Μουντιάλ 2026 θα μεταδώσει η ΕΡΤ.

Τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις 48 ομάδες του Μουντιάλ 2026 και οι φίλαθλοι παίρνουν θέση στον… καναπέ, αφού η δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε το τηλεοπτικό πρόγραμμα από την πρεμιέρα (11/6) έως τον τελικό (19/7).

Συνολικά 104 ματς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1 και από το ERTFLIX με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία, ανακοίνωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση. Επίσης, καθημερινά τρεις εκπομπές της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα βάζουν τους τηλεθεατές στον ρυθμό του Μουντιάλ 2026, με αναλύσεις, ρεπορτάζ και αφιερώματα. Στις εκπομπές θα συμμετέχουν οι Νίκος Νταμπίζας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης.

Μουντιάλ 2026: Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα