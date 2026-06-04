Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια στο Μουντιάλ 2026.

Οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να παίρνουν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, καθώς η FIFA τα απαγόρευσε για λόγους ασφαλείας, με μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στους σχετικούς κανονισμούς.

Στον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας για τις εγκαταστάσεις, που ισχύει από την Τρίτη, η παγκόσμια ομοσπονδία απαγόρευσε τα άδεια, διαφανή, επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια, που αρχικά επιτρέπονταν στα γήπεδα. Άλλα αντικείμενα, όπως μπουκάλια, ποτήρια και κουτάκια επίσης απαγορεύθηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός σε περίπτωση που κάποιος τα πετάξει.

«Η FIFA είναι δεσμευμένη στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των παικτών, διαιτητών, φιλάθλων, εθελοντών και του προσωπικού», ανέφερε η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου σε ανακοίνωση προς το Reuters. «Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει τα μπουκάλια προκειμένου να αποτρέψει τον κίνδυνο και τον τραυματισμό παικτών και παρευρισκομένων, σημείωνε στην ίδια ανακοίνωση.

Η απαγόρευση έχει δημιουργήσει ανησυχία στους φιλάθλους, εξαιτίας της ζέστης, καθώς η θερμοκρασία σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να κυμανθεί στους 26-28 βαθμούς Κελσίου, αλλά και για την πρόσβαση σε πόσιμο νερό εντός των γηπέδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, η FIFA επεσήμανε πως συνεργάζεται με την οργανωτική επιτροπή και τις αρχές κάθε πόλης, ώστε να ληφθούν σχετικά μέτρα για τους φιλάθλους. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν «σταθμούς υδρονέφωσης, ανεμιστήρες, σταθμούς ενυδάτωσης και σκηνές με κλιματισμό γύρω από τα γήπεδα». Επίσης, εντός του σταδίου, «η τιμολόγηση των μπουκαλιών νερού θα παραμείνει συνεπής με άλλες εκδηλώσεις που διεξάγονται σε κάθε γήπεδο».

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Πηγή: Reuters