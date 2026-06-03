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Η αποχώρηση Αταμάν από την συνέντευξη Τύπου.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής της πρώτης μάχης με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Stoiximan GBL και στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν ήταν στην κυριολεξία έξαλλος.

Μάλιστα αποχώρησε χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι, ενώ σημείωσε:

«Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι που αποτυπώθηκε στη στατιστική, είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές.

Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια κάθε βδομάδα, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι. Συγχαρητήρια».

Οι δηλώσεις του Αταμάν

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