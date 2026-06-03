Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL απέκτησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με σκορ 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις από τους πρωταγωνιστές τους, με τον Εβάν Φουρνιέ να σημειώνει 20 πόντους και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει 16, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει ακόμη και στο +17 κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας να ελέγχει το παιχνίδι.

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Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Σλούκα και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ για μεγάλο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στην τρίτη περίοδο, με τον Ντίνο Μήτογλου να πετυχαίνει τέσσερα καθοριστικά τρίποντα και τους Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν να συμβάλλουν σημαντικά στην αντεπίθεση των «πρασίνων».

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Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μείωσε τη διαφορά και πέρασε ακόμη και μπροστά με 65-64 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως στα κρίσιμα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του. Καθοριστικές ήταν οι βολές του Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα, που έκαναν 77-73, ενώ το κερασάκι στη τούρτα έβαλε το τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ.

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Ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα γίνει την Παρασκευή (05/06) στο Telekom Center.

Τα δεκάλεπτα:21-17, 42-30, 62-58, 82-76

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI