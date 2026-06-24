Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (24/06) την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, ταράσσοντας τα νερά στον χώρο του μπάσκετ.
Οι «πράσινοι» απέκτησαν τον Γάλλο σέντερ για 2+1 χρόνια.
Ο Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό θα πλαισιώσει τον συμπατριώτη του Ματίας Λεσόρ στη θέση «5».
Ο Μουσταφά Φαλ (2,18 μέτρα) φόρεσε την φανέλα των «ερυθρόλευκων» για 150 παιχνίδια, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 7 ριμπάουντ και 4.4 ριμπάουντ.
Ο θηριώδης σέντερ αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
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