«Ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα, η Μπαρτσελόνα δεν έχει μιλήσει μαζί μου», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι δεν θα αποφασίσει για το μέλλον του πριν από τα τέλη Ιουνίου, ενώ υπογράμμισε πως δεν έχει πει καν ότι θέλει να επιστρέψει στην προπονητική.

Παρότι ο Σέρβος τεχνικός είναι μακριά από τους πάγκους τους τελευταίους μήνες, το όνομά του παραμένει στην επικαιρότητα, σε σενάρια που τον συνδέουν με την Μπαρτσελόνα, αλλά και τον Παναθηναϊκό.

Απαντώντας στις φήμες για τους «μπλαουγκράνα», τόνισε πως οι Καταλανοί δεν έχουν μιλήσει μαζί του και συνέστησε υπομονή μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα εθνικά πρωταθλήματα.

«Τι πιστεύω για το υποτιθέμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Δεν πιστεύω τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, επειδή είναι κάτι που δεν με αφορά. Το είπα τον Νοέμβριο και επιμένω σε αυτό», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς στο Gigantes del Basket.

«Υπάρχουν φήμες, αλλά δεν θα πάρω τελική απόφαση μέχρι τα τέλη του μήνα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει μιλήσει μαζί μου. Κανένας στην πραγματικότητα, γιατί έχω μείνει εκτός όλων. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω», τόνισε.

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«Ας περιμένουμε μέχρι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, η Ιταλία, η Ισπανία… Όταν θα έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, θα καθίσω και θα μιλήσω με τον μάνατζέρ μου, που είναι φίλος μου. Μετά θα δούμε», συμπλήρωσε.

Προς το παρόν, ο Ομπράντοβιτς δεν επιβεβαιώνει καν το αν θα επιστρέψει στους πάγκους. «Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Δεν έχω πει τίποτα. Πρέπει να σκεφτώ καλά τα πράγματα και να τα αναλογιστώ όλα προτού πάρω μια απόφαση», υπογράμμισε.