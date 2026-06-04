Από πού αντλούν ψηφοφόρους ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, εκτιμούν σχεδόν 7 στους 10- με σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια- δείχνει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην οποία η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,7%, με δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ (12,1%) και το ΠΑΣΟΚ στο 9%.

Στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το 69% εκτιμά πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα, ανεβαίνοντας στο 47%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Απρίλιο. Ακολουθούν η ακρίβεια (33%) και η κρίση θεσμών με 23%, από 20% τον προηγούμενο μήνα.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου- της πρώτης δημοσκόπησης της Metron Analysis μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού- η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,7%, καταγράφοντας άνοδο 1,2% από τον Απρίλιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ, που είναι στο 12,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό (9%), χάνοντας 2,3 μονάδες σε έναν μήνα.

Στο 8,3% είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ απώλειες καταγράφουν η Πλεύση Ελευθερίας (5,4% από 7,8%), η Ελληνική Λύση (4,8% από 7,7%) και το ΚΚΕ (4,7% από 6,3%). Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 4% στο 1,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 13,1%.

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Στην εκτίμηση ψήφου - από την οποία προκύπτει Βουλή με εννέα κόμματα- η ΝΔ συγκεντρώνει το 28,5% (από 28,6% τον Απρίλιο), με δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ (15,2%), ενώ στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ (11,2%), μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,4%). Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (6,8%), η Ελληνική Λύση (6%), το ΚΚΕ (5,8%), η Φωνή Λογικής (3,3%) και το ΜέΡΑ25 (3,1%). Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2,3% και εκτός Βουλής.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες για τον χρόνο διενέργειας των επόμενων βουλευτικών εκλογών, αφού το 49% θέλει να εξαντληθεί η τετραετία και το 48% πρόωρες κάλπες. Υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας είναι το 51%, αλλά την ίδια ώρα το 47% προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Παράλληλα, το 61% θέλει πολιτική αλλαγή, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα από τον Απρίλιο, ενώ το 38% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας.

Από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά αυτούς που δηλώνουν πρόθεση να στηρίξουν την ΕΛΑΣ, το 58% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, το 10% τη ΝΔ, το 9% το ΠΑΣΟΚ, το 3% το ΚΚΕ, το 7% άλλο κόμμα και το 13% άκυρο/λευκό ή δεν προσήλθαν στις κάλπες.

Από αυτούς που δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 22% είχε στηρίξει τη ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές του 2023, το 10% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% την Ελληνική Λύση, το 7% την Πλεύση Ελευθερίας, το 7% τη Νίκη, το 5% το ΠΑΣΟΚ, το 20% άλλο κόμμα, ενώ άλλο ένα 20% δεν προσήλθαν στις κάλπες ή «έριξαν» άκυρο/ λευκό.

Κάνοντας μια σύγκριση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο Στράτος Φαναράς επεσήμανε πως είναι πιο ευάλωτο το ποσοστό της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Ερωτηθείς τι σημαίνει το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί ψηφοφόρους από περισσότερες «δεξαμενές», ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis επεσήμανε: «Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτό το νέο σχήμα να μην είναι τόσο καλά εγκατεστημένο στο κομματικό σύστημα. Η οριζόντια αναφορά έχει περισσότερο συναισθηματικά παρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι πιο ευάλωτο το ποσοστό της, γιατί δεν έχει ευθύς εξαρχής μια πολιτική ταυτότητα».

Από την άλλη, συνέχισε ο Στράτος Φαναράς, ο Αλέξης Τσίπρας «έχει μια πολιτική ταυτότητα, είναι πιο καλά οργανωμένος στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, αλλά είναι και πιο περιχαρακωμένος».

Ακόμα, σημείωσε πως η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει μια συμπάθεια, αναφερόμενος στο γεγονός ότι είναι η πιο δημοφιλής πολιτική αρχηγός, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος στη λίστα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, δηλαδή «του αναγνωρίζονται πολιτικά skills».

Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η Μαρία Καρυστιανού είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός στη δημοσκόπηση με 39%, μπροστά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (34%), τον Κυριάκο Μητσοτάκη (32%) και τον Δημήτρη Κουτσούμπα (30%), ενώ στο 29% είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι στην 9η θέση (21%), μαζί με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 28% (από 26%) και στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας, με 14%, διπλάσιο ποσοστό από τον Απρίλιο, πριν ανακοινώσει τη δημιουργία της ΕΛΑΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καρυστιανού, που έχουν από 6%. Ωστόσο, «κανένας» απαντά το 27%.

Αρνητικές εντυπώσεις για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Το 69% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης συνολικά και το 66% τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρωθυπουργός. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες και τις επιμέρους επιδόσεις της κυβέρνησης στην Οικονομία (78%), τα θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών (75%), τα ζητήματα καθημερινότητας (67%) και στα γεωπολιτικά- διεθνείς σχέσεις (49%).

Την ίδια ώρα, άσχημη είναι η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, αφού το 80% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση και το 79% τον αρχηγό της, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis

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