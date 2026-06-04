«Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σαφείς αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που απέδωσε ο Χάρης Θεοχάρης στον Αντώνη Σαμαρά πήρε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί. Μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη:

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Αποστάσεις και από τη Σδούκου

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN, υπογράμμισε ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση πολιτικών «ταμπελών», τονίζοντας πως ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός που συνέδεσε τη θητεία του με την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής.

«Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και θα έλεγα να τις αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη Δικαιοσύνη και στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας πως πρόκειται για πρώην πρόεδρο της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργό με «πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία» και ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.