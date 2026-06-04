Για την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις στην κεντροαριστερά μίλησε ο Πέτρος Κόκκαλης.

Για την αποχώρησή του από το κόμμα «Κόσμος», τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τη νέα συμπαράταξη της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε ο πρώην επικεφαλής του κόμματος και πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον κομματικό σχηματισμό «Κόσμος» και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε την επιλογή του «πολύ δύσκολη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής, ανανεωτική και ανασυγκροτική προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι στην κοινωνία καταγράφεται ένα ισχυρό αίτημα για μεγαλύτερη πολιτική συνεννόηση και συνεργασία. «Υπάρχει ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του πολυκερματισμού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι προσωπικά δεν τον ενδιαφέρουν αξιώματα ή θέσεις εξουσίας.

«Έχω μια φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, δεν έχω κάποια προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη για κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα. Θέλω να βοηθήσω στη δημιουργία ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη», τόνισε.

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Σε ερώτηση για το αν βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Κόκκαλης επιβεβαίωσε τις σχετικές διεργασίες. «Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι αντανακλούν τη διάθεση των πολιτών για μεγαλύτερη ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Όπως είπε, το μήνυμα που λαμβάνουν εδώ και χρόνια είναι: «Κάντε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξτε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα συμπαράταξη επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, γεγονός που εξηγεί και τη δημοσκοπική της παρουσία. «Πιστεύω ότι η δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. απαντάει σε αυτή την αγωνία και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο δόκιμη και πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη οδηγεί και τα υπόλοιπα κόμματα σε αναπροσαρμογές της στρατηγικής τους.