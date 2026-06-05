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Ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο ημεδαπό πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε βάρος του οποίο σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρχές των ΗΠΑ, της Νοτίου Αφρικής και της Ισπανίας στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (03/06) στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και κάρτα αποθήκευσης microSD.

Στα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονται κυρίως ανήλικοι κάτω των 15 ετών.

Ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

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Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.