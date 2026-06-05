Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Lidl Ελλάς ανανεώνει την καμπάνια «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου» με νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον.

Με τη δυναμική επιστροφή της τηλεοπτικής της ταινίας και το διαχρονικό μήνυμα «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου», η Lidl Ελλάς επικαιροποιεί τη δέσμευσή της απέναντι στο περιβάλλον. Η καμπάνια, που αναδεικνύει την έννοια της συλλογικής προσπάθειας μέσα από τη ματιά των Πρεσβευτών της — Γωγώ Δελογιάννη, Γιώργο Καπουτζίδη και Αντώνη Τσαπατάκη— και τη στοχαστική φωνή της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη, επανέρχεται φέτος με νέα, εντυπωσιακά στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνέπεια και τη διάρκεια των έργων της.

Η προστασία του φυσικού πλούτου ξεκινά από το ελληνικό γαλάζιο, εκεί όπου η Lidl Ελλάς, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδη, συμπλήρωσε ήδη την 6η συνεχή χρόνια δράσης μέσω της πρωτοβουλίας Plastic Free Greece και συνεχίζει δυναμικά για 7η χρονιά. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης», η προσπάθεια αυτή έχει οδηγήσει σε 113 συνολικούς καθαρισμούς, παράκτιους και υποβρύχιους, απομακρύνοντας περισσότερους από 20 τόνους απορριμμάτων από τις ακτές και τους βυθούς της χώρας με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών.

Την ίδια στιγμή, η φροντίδα για το περιβάλλον επεκτείνεται στην ξηρά, με τη συνεργασία της Lidl Ελλάς με τη We4All να εισέρχεται στον 4ο χρόνο της. Ως η πρώτη εταιρεία λιανικής που τιμήθηκε με τη διάκριση Global Defender, η Lidl Ελλάς εστίασε φέτος στην αποκατάσταση ευάλωτων περιοχών, από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον μακρινό Έβρο. Από την αρχή της συνεργασίας, φυτεύτηκαν περισσότερα από 17.800 ενήλικα δέντρα, στοχεύοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος των περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος. Στις δράσεις αυτές, η εταιρική κουλτούρα του εθελοντισμού αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά, καθώς περισσότερα από 200 μέλη του #teamLidl συμμετείχαν ενεργά σε δενδροφυτεύσεις και climate walks.

Η ολιστική αυτή προσέγγιση ολοκληρώνεται με τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στις υποδομές και την καθαρή ενέργεια. Σύμφωνα με το όραμα Lidl Next Level, η εταιρεία συνεχίζει να χρησιμοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις εγκαταστάσεις της ήδη από το 2022 —εξαιρουμένων των συμβάσεων προμήθειας που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της— , ενώ προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με 32 συνολικά μονάδες σε καταστήματα, αποθήκες και κτίρια γραφείων έως σήμερα, η Lidl Ελλάς πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση προτύπων για ολόκληρο τον κλάδο.

«Η επιστροφή της καμπάνιας μας με τα νέα αυτά δεδομένα αποτελεί την έμπρακτη απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις», τονίζει η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς. «Τα νούμερα ανανεώνονται, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλώνει και η υπόσχεσή μας και η ευθύνη μας για έναν πλανήτη πιο βιώσιμο, πιο πράσινο και ένα αύριο που αξίζει σε όλους μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Lidl Ελλάς παραμένει προσηλωμένη στη νέα της Κλιματική Στρατηγική 2.0, συνδυάζοντας την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με δράσεις που εμπνέουν και κινητοποιούν την κοινωνία για την προστασία του κλίματος.

Απολαύστε την ταινία εδώ.