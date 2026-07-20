Με τρία βραβεία για τις πρωτοβουλίες της στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι και όλες μπορούν να εξελίσσονται και να ανήκουν.

Η Lidl Ελλάς απέσπασε τρία βραβεία στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026. Αμέσως μετά την πρόσφατη κρατική πιστοποίηση με το «Σήμα Διαφορετικότητας» από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η εταιρεία απέδειξε για άλλη μια φορά τη διαχρονική της δέσμευση να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στον σεβασμό, την ισότητα και τη συμπερίληψη.



Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς απέσπασε δύο GOLD βραβεία στις κατηγορίες Internal Communication & Employee Engagement για την πρωτοβουλία «Προϊόντα Περιόδου για τις γυναίκες του #teamLidl», η οποία ενίσχυσε την έμπρακτη υποστήριξη των γυναικών στον χώρο εργασίας, και Unconscious Bias & Fighting Stereotypes Training για τα DEI Workshops του #teamLidl, έναν ολοκληρωμένο κύκλο βιωματικών εκπαιδεύσεων που εστίασε στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ασυνείδητων προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Παράλληλα, η εταιρεία απέσπασε SILVER βραβείο στην κατηγορία Workplace Psychological Safety & Trust, καθώς τα ίδια workshops συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψυχολογικής ασφάλειας και της συμπεριληπτικής κουλτούρας, αναδεικνύοντας στους ανθρώπους με διοικητικό ρόλο τη σημασία για τη δημιουργία ομάδων που λειτουργούν με σεβασμό, εμπιστοσύνη και ίσες ευκαιρίες.

Η επένδυση της Lidl Ελλάς σε δράσεις που ενισχύουν την κουλτούρα αποδοχής, ψυχολογικής ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους της, είναι συστηματική. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα σειρά βίντεο «Ισότητα στην Πράξη», μια πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη και να αναδείξει τη σημασία των καθημερινών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας. Η σειρά αποτελείται από τέσσερα σύντομα επεισόδια που πραγματεύονται ζητήματα ηλικιακής συμπερίληψης, αναγκών φροντίδας, σεξουαλικού προσανατολισμού και φυλετικών διακρίσεων. Μέσα από σύντομες, καθημερινές ιστορίες, αναδεικνύονται στερεότυπα και συμπεριφορές που συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την εργασιακή εμπειρία.

Η Σοφία Ουζουνίδου, Chief People Officer της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Τα τρία αυτά βραβεία αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειάς μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει και έχει ίσες ευκαιρίες να εξελιχθεί. Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης και καινοτομίας και ότι η συμπερίληψη χτίζεται καθημερινά, μέσα από τις πράξεις μας, μικρές και μεγάλες. Η σειρά "Ισότητα στην Πράξη" αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για ζητήματα που μας αφορούν στην καθημερινότητα.»

Η Lidl Ελλάς επενδύει διαχρονικά στην ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, μέσα από ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονες παροχές, προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς και πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ψυχολογική ασφάλεια. Οι νέες βραβεύσεις, σε συνδυασμό με τη σειρά «Ισότητα στην Πράξη», επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η διαφορετικότητα αποτελεί πλεονέκτημα, ο σεβασμός καθημερινή πρακτική και η συμπερίληψη ευθύνη όλων.