Η εταιρεία έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την προώθηση ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την επίσημη αναγνώριση που απονέμεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στους χώρους εργασίας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Σήμα Διαφορετικότητας αναγνωρίζει επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στην καθημερινή λειτουργία τους την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τον σεβασμό, την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά την επιχείρηση Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για την απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας. Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες και απασχολούν ανθρώπους σε πολλά διαφορετικά πόστα: στα καταστήματα, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διοίκηση, στην εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό και η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας έχει εδώ πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Σημαίνει κανόνες, διαδικασίες και κουλτούρα που δίνουν σε κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο ίση μεταχείριση, ασφάλεια και δυνατότητα εξέλιξης. Το Σήμα Διαφορετικότητας αναγνωρίζει επιχειρήσεις που δεν μένουν στα λόγια, αλλά εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στην καθημερινή τους λειτουργία».

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Ο ESG Manager της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., κ. Μιχαήλ Φυγκιώρης, δήλωσε: «Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας και σημαντική αναγνώριση των αξιών μας, προάγοντας την ισότητα, τη συμπερίληψη και το σεβασμό στον εργασιακό μας χώρο. Στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. θέλουμε να δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες για όλους, στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους μας και προσφέρουμε ένα υγιές και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για αυτή την πρωτοβουλία και για τη διάκριση, καθώς και όλους τους εργαζομένους της εταιρείας μας που καθημερινά κάνουν πράξη τις αξίες μας».

Η διάκριση με το Σήμα Διαφορετικότητας επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον σεβασμό, την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμπερίληψη, αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας και της καθημερινής λειτουργίας της.

Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «SUB1&SUB2: Ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας», της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.