Τριπλή επιστροφή ενοικίου πρόκειται να λάβουν μέσα στο 2026 περίπου 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, κυρίως σε περιφερειακές περιοχές. Πρόκειται για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα δουν την ενίσχυση να καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, με την πρώτη να προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου και να αφορά αναδρομικά του 2025, ενώ οι υπόλοιπες δύο θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Το ποσό της επιστροφής φθάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με ανώτατο πλαφόν τα 900 ευρώ. Αντίστοιχη ενίσχυση, έως 800 ευρώ ετησίως, προβλέπεται και για φοιτητική κατοικία, για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Από το τρέχον έτος διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, αντί 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Έτσι, οικογένεια με εισόδημα 40.000 ευρώ καθίσταται πλέον δικαιούχος, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο φθάνει τα 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, βάσει των στοιχείων του ΕΝΦΙΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, ενώ για έγγαμους το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική στέγη. Για παράδειγμα, εάν καταβλήθηκαν συνολικά 1.200 ευρώ για φοιτητική κατοικία σε διάστημα τεσσάρων μηνών, η ενίσχυση ανέρχεται σε 100 ευρώ. Για την κύρια κατοικία, εάν το ετήσιο μίσθωμα φθάνει τα 12.000 ευρώ, το 1/12 αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ, ωστόσο η επιδότηση περιορίζεται στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως τα 900 ευρώ με βάση τα τέκνα.

Σε περιπτώσεις χαμηλότερου ενοικίου, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό 1/12 της δαπάνης, ακόμη και αν υπάρχουν παιδιά. Έτσι, για ετήσιο μίσθωμα 6.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται σε 500 ευρώ, χωρίς πρόσθετη προσαύξηση.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.