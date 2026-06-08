Αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου και του έκτακτου επιδόματος παιδιού.

Στο τέλος του μήνα αναμένεται ο ΕΦΚΑ να πληρώσει τις συντάξεις Ιουλίου αλλά και το έκτακτο επίδομα παιδιού.

Όσον αφορά τις συντάξεις, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τέλος, όσον αφορά το έκτακτο επίδομα παιδιού για πρώτη φορά κυβερνητικό στέλεχος αναφέρεται σε ημερομηνία. Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.