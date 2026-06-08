Με τη νέα ρύθμιση αλλάζει το πλαίσιο αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παρήγαγαν όταν η τιμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παρέμενε μηδενική για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.

Σε αλλαγές στο ισχύον καθεστώς στήριξης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον κλάδο και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκαλούν οι συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και αφορά τους παραγωγούς που έχουν συνάψει Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ).

Με τη νέα ρύθμιση αλλάζει το πλαίσιο αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παρήγαγαν όταν η τιμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παρέμενε μηδενική για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες. Πλέον, οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να αποζημιώνονται ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας είναι μηδενική, ενώ η απώλεια ενίσχυσης θα ενεργοποιείται μόνο όταν καταγράφονται αρνητικές τιμές για διάστημα άνω των δύο συνεχόμενων ωρών.

Η παρέμβαση αυτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει προηγουμένως συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στην ουσιαστική στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την αγορά ηλεκτρισμού. Εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή, η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουνίου 2026.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 84,2% της νέας εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ το 2025, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς εγκαταστάθηκαν επιπλέον 800 MW φωτοβολταϊκών σταθμών, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να συνδεθούν εγκαίρως στο σύστημα και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026.

Την ίδια στιγμή, η αιολική ενέργεια διατηρεί σημαντική παρουσία στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στη χώρα διαμορφώθηκε στα 5.695 MW στο τέλος του 2025, πλησιάζοντας τα 5,7 GW.

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Παράλληλα με τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των παραγωγών, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιταχύνει τον σχεδιασμό για την ενίσχυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και τη δικαιότερη διαχείριση των περικοπών. Ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση 700 MW νέων μονάδων αποθήκευσης έως τα τέλη Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα συνεχίζεται η αξιολόγηση έργων αποθήκευσης των κατηγοριών 11Α και 11Β, καθώς και εμπορικών έργων που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο, ενώ προωθείται και η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή τους μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες υψηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το διζωνικό τιμολόγιο και τα δυναμικά, γνωστά ως «πορτοκαλί», τιμολόγια, τα οποία είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026, ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος και τη μεγαλύτερη απορρόφηση της πράσινης ενέργειας.