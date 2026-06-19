Και πάλι αργά το μεσημέρι αλλά και τις απογευματινές ώρες, θα έχουμε ασταθείς καιρικές συνθήκες, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Πιο περιορισμένη αναμένεται η αστάθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν περιμένουμε αξιόλογες μπόρες και καταιγίδες, τουλάχιστον για μεγάλες εκτάσεις του ηπειρωτικού κορμού. Μπόρες και καταιγίδες, θα συναντήσουμε σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού και στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα τόσο χρονικά όσο και χωρικά.

Όσο πιο κοντά στη θάλασσα πηγαίνουμε τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευστάθεια της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ο ήπιος καιρός.

Μπορεί πάνω από τη θάλασσα ο καιρός να μην παρουσιάζει εκπλήξεις, ωστόσο μέσα στο Αιγαίο θα κυριαρχήσουν οι βοριάδες, οι οποίοι μπορεί να φθάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ στο εσωτερικό των Κυκλάδων.

Εύβοια, Αττικοβοιωτία και ανατολική Πελοπόννησος θα επηρεάζονται τοπικά ακόμα και στα 7 μποφόρ, αλλά και στην Κρήτη και το Καρπάθιο.

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Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις αναμένουμε στα δυτικά ηπειρωτικά και στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης μας και σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, όπου θα δούμε ακόμα και 35 βαθμούς Κελσίου.

Όσο πηγαίνουμε πιο ανατολικά από την οροσειρά της Πίνδου, εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά πιο χαμηλές.

Και τις επόμενες αρκετές ημέρες, ο παράγοντας ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει θα είναι το μελτέμι, άρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, δροσίζονται τα ανατολικά τμήματα, αλλά ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία στα δυτικά.

Μεγάλη προσοχή στον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Στην Αττική, σήμερα ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Το μελτέμι θα πνέει με μεγάλες εντάσεις, επομένως αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται μεταξύ 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι κοντά στα 6 μποφόρ. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα με το απόγευμα θα βγουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια. Θα βγουν κάποιες μπόρες σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα μελτέμια πλέον μονοπωλούν το ενδιαφέρον μέσα στο Αιγαίο.

Μεγάλη προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ανοίγεται μπροστά μας ένα αρκετά μεγάλο διάστημα όπου τα μελτέμια, θα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα μελτέμια μεγιστοποιούν τις εντάσεις τους το μεσημέρι με το απόγευμα και στη συνέχεια φθίνει η έντασή τους, καθώς πηγαίνουμε μέσα στη νύχτα, για να ξαναρχίσουν να ενισχύονται με την ανατολή του ηλίου.

Την Κυριακή, περιμένουμε μελτέμια στο Αιγαίο, δροσιά στα ανατολικά τμήματα, περισσότερη ζέστη στα δυτικά (34 με 35 βαθμούς) και θα βγουν και θα βγουν και πάλι μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως προς τα βόρεια - βορειοανατολικά αλλά και σε βουνά στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες της άλλης εβδομάδας.

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