Η πεντάδα των «γαλάζιων» δείχνει να έχει κλειδώσει-Ποια είναι η σειρά.

Έπεσαν στα χέρια μας 2 δημοσκοπήσεις για το βόρειο τομέα οι οποίες έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Η μία από τις μεγάλες «συστημικές» που βγάζει εύκολα πρώτο τον Κωστή Χατζηδάκη και μετά σχεδόν μαζί τους Παύλο Μαρινάκη και Αδωνι Γεωργιάδη, με τους Νικη Κεραμέως και Δημήτρη Καιρίδη να συμπληρώνουν εύκολα την 5αδα.

Υπάρχει και μια άλλη από τις διαδικτυακές που δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα του Αδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο ακολουθούν κατά σειρά οι Παύλος Μαρινάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Νίκη Κεραμεως και Δημήτρης Καιριδης.

Οπως καταλαβαίνεται θα γίνει μάχη για τις πρώτες θέσεις, αλλά η 5αδα που εξασφαλίζει εκλογή φαίνεται πως έχει κλειδώσει.

Ε.Σ.