Η άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ενίσχυσε τις ανησυχίες των αγορών για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης εκεχειρίας και το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 3,18%, φθάνοντας τα 96,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Αυγούστου κατέγραψε άνοδο 3,46%, στα 93,67 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις «σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ανέφερε ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «δεν είναι πλέον εφικτή σε αυτό το στάδιο».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός και οι ενέργειες στην περιοχή συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των συμμάχων τους στην περιοχή αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους».

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Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε αύξηση των στόχων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αν και η ενίσχυση της προσφοράς δεν στάθηκε ικανή να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να κυριαρχούν στις αγορές ενέργειας.