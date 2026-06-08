Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί και τυπικά η σχολική χρονιά.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η σχολική χρονιά 2025-2026, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να μετρούν πλέον αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων, την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Μετά από μια απαιτητική σχολική χρονιά γεμάτη υποχρεώσεις, διαγωνίσματα και συνεχή προετοιμασία, η σχολική κοινότητα προετοιμάζεται για το τελευταίο στάδιο πριν από τη θερινή ανάπαυλα. Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη λήξη των μαθημάτων. Την ημέρα αυτή, στα Δημοτικά σχολεία θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και οι Τίτλοι Σπουδών, ενώ οι τίτλοι των μαθητών της ΣΤ’ τάξης θα αποσταλούν για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία θα χορηγηθούν τα πιστοποιητικά φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό. Από την επόμενη ημέρα, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν επίσημα τις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας μπροστά τους περίπου τρεις μήνες ξεκούρασης και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Ήδη η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κινείται σε ρυθμούς λήξης της χρονιάς με τις καλοκαιρινές σχολικές γιορτές και τις γιορτές αποφοίτησης να διεξάγονται σε πανηγυρικό κλίμα καθώς γιορτάζεται η μετάβαση των παιδιών σε ένα νέο στάδιο της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Οι γιορτές αποφοίτησης έχουν καθιερωθεί ως μια όμορφη σχολική παράδοση που ενώνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Με μουσική, τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και παρουσιάσεις, τα παιδιά αποχαιρετούν το σχολικό περιβάλλον που τα φιλοξένησε για χρόνια ή, στην περίπτωση των νηπίων, την πρώτη τους οργανωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Στα Δημοτικά, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αποφοίτηση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, οι οποίοι ετοιμάζονται να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο. Οι εκδηλώσεις αυτές συχνά περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα, μουσικά δρώμενα και προβολές στιγμών από την καθημερινή ζωή στο σχολείο, δημιουργώντας μια έντονα συναισθηματική ατμόσφαιρα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία, η γιορτή αποφοίτησης έχει πιο παιχνιδιάρικο και χαρούμενο χαρακτήρα. Τα παιδιά τραγουδούν, χορεύουν και συμμετέχουν σε μικρές παραστάσεις, βιώνοντας την πρώτη τους «αποφοίτηση» και κάνοντας το πρώτο σημαντικό βήμα προς το Δημοτικό Σχολείο.

Πέρα από τον εορταστικό τους χαρακτήρα, οι γιορτές αποφοίτησης έχουν και παιδαγωγική αξία. Βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της ολοκλήρωσης ενός κύκλου και της μετάβασης σε έναν επόμενο, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν αυτές τις στιγμές για να αναγνωρίσουν την πρόοδο των μαθητών και να ενισχύσουν τη θετική τους σχέση με το σχολείο και τη μάθηση.

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Σημαντικός είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις, στηρίζουν τα παιδιά τους και μοιράζονται μαζί τους τη χαρά αλλά και τη συγκίνηση της μετάβασης. Η παρουσία τους ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών και μετατρέπει τη γιορτή σε μια κοινή οικογενειακή εμπειρία. Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης ετοιμάζονται για το Γυμνάσιο, ενώ τα νήπια κάνουν το πρώτο τους μεγάλο βήμα προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε μετάβαση συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, αλλά και νέες ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Οι γιορτές αποφοίτησης αποτελούν στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση που σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής και την αρχή μιας νέας, γεμάτης εμπειρίες και όνειρα.