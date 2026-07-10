Η ΘΕΟΝΗ βρέθηκε κοντά στους μαθητές του ακριτικού νησιού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη στήριξη νησιών με περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Λειψών, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία του νερού, την ξηρασία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια της ευρύτερης πρωτοβουλίας της ΘΕΟΝΗ για τη στήριξη των νησιών με περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, δίνοντας έμφαση σε έναν τόπο όπου η αξία του νερού γίνεται αντιληπτή με έναν ακόμη πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο.

Στο ακριτικό νησί των Λειψών, όπου το Δημοτικό Σχολείο αριθμεί συνολικά 30 μαθητές και μαθήτριες, η δράση απέκτησε έναν ιδιαίτερα ουσιαστικό χαρακτήρα. Παρουσία στελέχους της ΘΕΟΝΗ και του Μαθηματικού/ Μετεωρολόγου [MSc/Ph.D.] Θωμά Πετρολιάγκη, τα παιδιά συμμετείχαν σε μια εναλλακτική παρουσίαση «Κλιματικών Ιστοριών», ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να μεταφέρει σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα με τρόπο απλό, κατανοητό και βιωματικό.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη σημασία του νερού, στο φαινόμενο της ξηρασίας και στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην παροχή χρήσιμων οδηγιών και πρακτικών συμβουλών για τους καύσωνες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα της θερινής περιόδου.

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Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε το διαδραστικό παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», ειδικά διαμορφωμένο με ερωτήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, το νερό και τη βιωσιμότητα. Οι μαθητές συμμετείχαν όλοι μαζί ως κοινό, ενώ η τελική απάντηση δινόταν από τον εκλεγμένο αρχηγό τους, αφού πρώτα λάμβανε υπόψη την άποψη της πλειοψηφίας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα κατά βάση ατομικό παιχνίδι μετατράπηκε σε μια συλλογική εμπειρία γνώσης, συνεργασίας και συμμετοχής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αγκάλιασαν τη δράση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Συμμετείχαν ενεργά, αντάλλαξαν σκέψεις, έθεσαν ερωτήματα και έδειξαν έμπρακτα πως τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της ξηρασίας και της προστασίας του νερού μπορούν να γίνουν αφορμή για ουσιαστικό διάλογο ακόμη και στις μικρότερες σχολικές κοινότητες.

Η υποδοχή από το Δημοτικό Σχολείο Λειψών ήταν θερμή και συγκινητική. Τα παιδιά, με αυθορμητισμό και φαντασία, προσέφεραν στη ΘΕΟΝΗ μια όμορφη ζωγραφιά ως συμβολικό δώρο, αποτυπώνοντας με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα της ημέρας. Από την πλευρά της, η ΘΕΟΝΗ δώρισε στους μαθητές «Το παραμύθι της Νύμφης Θεόνη», μεταφέροντας μέσα από μια τρυφερή ιστορία τη σχέση του νερού με τη φύση, τη ζωή και τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Για τη ΘΕΟΝΗ, η επίσκεψη στους Λειψούς αποτέλεσε μια ουσιαστική συνάντηση με τα παιδιά ενός ακριτικού τόπου, εκεί όπου η σημασία της πρόσβασης στο νερό, της περιβαλλοντικής ευθύνης και της συλλογικής φροντίδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Με σταθερό σημείο αναφοράς το νερό, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.