Τι ώρα και πού θα μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες τους στις εξετάσεις - Όλες οι λεπτομέρειες.

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για τα αποτελέσματα του International Baccalaureate (IB) καθώς σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος θα αναρτηθούν οι τελικές τους βαθμολογίες μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος.

Οι μαθητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Υποψηφίων του IB στο https://candidates.ibo.org/#/.

Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν ήδη δοθεί στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Μέσα από την πλατφόρμα εμφανίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες ανά μάθημα, καθώς και ο συνολικός τελικός βαθμός του προγράμματος.

Μιλώντας στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος, Professional IB Tutor και Συγγραφέας εκδ. Upbility δήλωσε ότι «ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα του International Baccalaureate (IB) 2026! Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 3:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της Πύλης Υποψηφίων του IB (IB Candidate Portal). Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους μαθητές κάθε επιτυχία στα επόμενα ακαδημαϊκά τους βήματα! Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών ολοκληρώνεται μια απαιτητική εκπαιδευτική διαδρομή για τους υποψηφίους, οι οποίοι πλέον στρέφονται στα επόμενα ακαδημαϊκά τους σχέδια, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων, υποτροφιών και επιλογών σπουδών.»