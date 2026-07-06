Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια χτες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Κουμπάρος στον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο και της Κάτιας ήταν ο Γιάννης ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους. Μέρος του γλεντιού και της χαράς του νεόνυμφου ζευγαριού πόσταρε στα social media η μητέρα του Θανάση, Βερόνικα Αντετοκούνμπο.

Στα βίντεο που μοιράστηκε η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η οικογένεια φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του χορού μαζί με τα αδέλφια του και να δίνει τον ρυθμό.

Το γαμήλιο πάρτι περιλάμβανε και εντυπωσιακό σόου, με χορεύτριες με φωτιές να ξεσηκώνουν τους καλεσμένους και να δίνουν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στη βραδιά, ενώ και η μητέρα της οικογένειας μπήκε στον χορό απολαμβάνοντας τη μεγάλη στιγμή.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους καλεσμένους που εμφανίζονται στα στιγμιότυπα ήταν και ο καλός φίλος της οικογένειας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο μετά την αγορά της ΚΑΕ Άρης.

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