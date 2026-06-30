Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τρίτη 30 Ιουνίου – Επεισόδιο 36

Η Μπέτυ έρχεται στο μαγαζί για κάτι δουλειές και η Σοφία πιέζει τον Περικλή για να τον κάνει σύμμαχο στο πανούργο της σχέδιο…

Θέλει να τους τραβήξει βίντεο να φιλιούνται για να την εκβιάσει. Στο μανάβικο, αφού παράτησαν τη Ρένα και τα δυο της φλερτ, ο μόνος που έχει μείνει στη ζωή της είναι ο Αντώνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=XhEP3uYFfNM}

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Μέχρι που κι αυτός της ανακοινώνει ότι θα μετακομίσει με τον Σαλατά. Ταυτόχρονα, η Σταυρούλα θέλει να ζητήσει αύξηση από τον Βασίλη και τον Δημήτρη.

Και θα την πάρει με το σπαθί της ή... έστω με τον δικό της ανορθόδοξο τρόπο. Στην αποθήκη, ο Σπύρος παρατηρεί ότι ο Ζαχαρίας συμπεριφέρεται ανησυχητικά περίεργα.

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Μέχρι που τον ακούει στο τηλέφωνο να κάνει… ερωτική εξομολόγηση σε κάποια άλλη γυναίκα!

Guest: Ράνια Σχίζα, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ζώγια Σεβαστιανού