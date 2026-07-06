Επιβεβαιώνεται μέχρι... κεραίας το ρεπορτάζ της Στήλης «Παιχνίδια Εξουσίας» και του Βασίλη Σκουρή για τις επόμενες κινήσεις του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το προσεχές Σάββατο αναμένεται… επεισοδιακή, αν λάβει κανείς υπ όψιν την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Νωρίς το πρωί, το Dnews, και ο Βασίλης Σκουρής μέσω της στήλης «Παιχνίδια Εξουσίας» σας είχαν προϊδεάσει για την απόφαση του χανιώτη βουλευτή όχι μόνο να θέσει θέμα ηγεσίας προς τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και την κερδίσει.

Ο κρητικός βουλευτής Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του, ανέφερε πως πάει για «μάχη» που θα είναι «ή ταν ή επί τας», αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Πολάκης ζητάει την παραίτησή του και προϊδέασε πως θα ζητήσει ανοιχτά όλα τα μέλη να τοποθετηθούν μετά και το τελευταίο επεισόδιο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τρεις ερωτήσεις που είχε συνυπογράψει με άλλους βουλευτές της παράταξης.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επι τας!!

Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι!

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Να μην λείψει κανείς!» έγραψε.

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Όλο το κείμενο της στήλης «Παιχνίδια Εξουσίας» που δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί:

Αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας προηγουμένως θέμα Φάμελλου.

Ο Χανιώτης βουλευτής εκτιμά πως μόνο υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει όχι απλά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κάτι που αυτή τη στιγμή μοιάζει με θαύμα, αλλά και να πετύχει ένα υψηλότερο ποσοστό.

Γι΄ αυτό, στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να θέσει θέμα Φάμελλου, κάτι που βεβαίως θα θέσουν και τα άλλα δύο μέλη της «τρόικας» της μειοψηφίας, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου.

Ο Παύλος Πολάκης, άλλωστε, είναι πεπεισμένος πως ο Σωκράτης Φάμελλος όχι απλώς δεν υπονομεύει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά βρίσκεται σε «πλήρη συνεννόηση» μαζί του. Ενώ επισημαίνει πως η φωτογραφία της Ζανέτ Τσίπρα με θεσμικά στελέχη της Κουμουνδούρου να τρώνε ψαράκι αποτελεί μήνυμα της Αμαλίας προκειμένου να μην αποχωρήσουν στελέχη πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, ώστε η μειοψηφία να μην μετατραπεί σε πλειοψηφία!

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη στρατηγική του Παύλου Πολάκη και την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία διαφωνούν ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, εκτιμώντας πως το θέμα που μπορεί να ενισχύσει τη μειοψηφία και να την μετατρέψει σε πλειοψηφία είναι να αλλάξει η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να αποφασιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Ο βουλευτής Χανίων φέρεται να πιστεύει πως ο Νίκος Παππάς (που τάσσεται υπέρ της συλλογικής ηγεσίας) και η Ρένα Δούρου (που μάλλον της αρέσει η παρασκηνιακή προσπάθεια κάποιων να τη στηρίξουν για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ) δεν θα έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσουν τον ίδιο.

Το ερώτημα είναι τι θα πράξει ο Παύλος Πολάκης εάν δεν περάσει η πρότασή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες επιμένουν πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα, καθώς –να θυμίσουμε– εδώ και καιρό συνηθίζει να χρησιμοποιεί τη φράση «Έντιμη Ελλάδα», που εκτιμάται ότι αποτελεί το όνομα τυχόν νέου κόμματος που θα αναγκαστεί να ιδρύσει εάν δεν κερδίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά ας περιμένουμε το Σάββατο.