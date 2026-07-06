Το ρομποτικό σύστημα da Vinci SP επιτρέπει τη διενέργεια μαστεκτομής μέσω μίας μόνο μικρής τομής, με διατήρηση του δέρματος και της θηλής.

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειου Βενιζέλου, Διευθυντή Χειρουργού Μαστού και η ομάδα του, σημειώνουν μία σημαντική πρωτιά στην Ελλάδα, καθώς το Κέντρο αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο για τη διενέργεια ρομποτικής μαστεκτομής με το σύστημα da Vinci Single Port (SP). Παράλληλα, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), επιβεβαιώνοντας την υψηλή εξειδίκευση και την αριστεία στην παροχή φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού.

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci SP επιτρέπει τη διενέργεια μαστεκτομής μέσω μίας μόνο μικρής τομής, με διατήρηση του δέρματος και της θηλής. Η υψηλή ακρίβεια των ρομποτικών εργαλείων και η 3D κάμερα υψηλής ανάλυσης καθιστούν τη διαδικασία ελάχιστα επεμβατική, μειώνουν τον μετεγχειρητικό πόνο και τις ουλές, ενώ επιτρέπουν ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών. Είναι το μοναδικό ρομποτικό σύστημα da Vinci το οποίο έχει πιστοποίηση CE Mark για την αντιμετώπιση και την εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση ασθενών με κακοήθεια μαστού, διατηρώντας τη θηλή.

Συνδυάζοντας υψηλή εξειδίκευση ιατρών με σύγχρονη τεχνολογία, το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού, ο κ. Βενιζέλος και η ομάδα του, προσφέρουν ασφάλεια και βέλτιστη ποιότητα ζωής στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν καρκίνο του μαστού.

Το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο θεραπευτήριο στην Ελλάδα που διαθέτει το ρομποτικό σύστημα da Vinci SP, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων νοσοκομείων διεθνώς που έχουν ενσωματώσει αυτή την προηγμένη τεχνολογία στην κλινική τους πρακτική, ενισχύοντας περαιτέρω τον πρωτοποριακό του ρόλο στη ρομποτική χειρουργική.