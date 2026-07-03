Η καρδιοχειρουργική ήταν συνώνυμη με μια εικόνα που προκαλούσε δέος: ο θώρακας ανοιχτός, και μια τομή στο στέρνο που έφτανε τα είκοσι εκατοστά. Η λεγόμενη μέση στερνοτομή αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μοναδικό δρόμο για τον χειρουργό να φτάσει στην καρδιά.

«Ήταν αποτελεσματική, αλλά με τίμημα βαρύ: μεγάλη νοσηλεία, μήνες αποθεραπείας και αποκατάστασης, πόνος και μια ουλή που θύμιζε καθημερινά στον ασθενή όσα πέρασε. Σήμερα, αυτό έχει αλλάξει εντελώς», αναφέρει ο κ. Χριστόφορος Κωτούλας, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος Metropolitan General.

Πρόσβαση στην καρδιά με ελάχιστη επιβάρυνση

«Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική επιτρέπει την πρόσβαση στην καρδιά μέσα από μικρό άνοιγμα μερικών εκατοστών στο δεξί πλευρό, μέσα από το οποίο εισάγονται εξειδικευμένα εργαλεία και μια κάμερα υψηλής ανάλυσης, η οποία μεταδίδει ζωντανή εικόνα σε πολλαπλάσια μεγέθυνση. Ο χειρουργός βλέπει καλύτερα και επεμβαίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η καρδιά λειτουργεί σε ελεγχόμενες συνθήκες με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, όπως ακριβώς και στην κλασική καρδιοχειρουργική, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ασφάλεια των ασθενών.

Πρόκειται για μια επέμβαση που προσφέρει τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστη σωματική επιβάρυνση σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πρακτικά, ο ασθενής δεν φαίνεται ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργείο», εξηγεί.

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Ποιες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν

Επεμβάσεις στην αορτική, στη μιτροειδή και στην τριγλώχινα βαλβίδα, στη μεσοκολπική επικοινωνία ή σε καλοήθεις όγκους της καρδιάς αντιμετωπίζονται πλέον με αυτή την τεχνική, με αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τα οφέλη για τον ασθενή

«Τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους: σημαντικά λιγότερη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γρήγορη ανάνηψη, μικρότερος κίνδυνος μολύνσεων και επιπλοκών, συντομότερη νοσηλεία και σχεδόν άμεση επιστροφή στη φυσιολογική ζωή, σε χρόνο που θεωρούνταν αδύνατος πριν από λίγα χρόνια.

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξίσου σημαντικό, καθώς η ουλή που απομένει είναι ελάχιστη και διακριτική. Για πολλούς ασθενείς, αυτό δεν είναι δευτερεύον, αλλά αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης ανάρρωσης», τονίζει.

Η χειρουργική του σήμερα

«Οι ασθενείς που επιλέγουν ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική επιλέγουν μια χειρουργική που σέβεται το σώμα τους, τον χρόνο τους και την καθημερινότητά τους. Επιλέγουν διαφορετικά και, πραγματικά, καλύτερα», καταλήγει ο κ. Κωτούλας.

*Ο Χριστόφορος Σ. Κωτούλας είναι Καρδιοχειρουργός Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος του Metropolitan General με εξειδίκευση στην ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική.

Είναι Διευθυντής Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων Δυνάμεων στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ενώ την περίοδο 2019-2020 διετέλεσε Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος- Καρδιάς και Αγγείων.

Με εκπαίδευση σε κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα καρδιοχειρουργικής, πραγματοποιεί επεμβάσεις καρδιάς με τις πλέον σύγχρονες ενδοσκοπικές τεχνικές, προσφέροντας στους ασθενείς του ταχύτερη ανάρρωση και ουσιαστικά καλύτερη ποιότητα ζωής.