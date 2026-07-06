«Αντί ο κ. Μαρινάκης να ψάχνει πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση σε άλλες χώρες στις περιπτώσεις εξαπάτησης ξένων αξιωματούχων, ας αναζητήσει πώς αντέδρασαν οι επίσημες αρχές σε αντίστοιχα περιστατικά.»

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση Ντόκου, θέτοντας ζητήματα διαφάνειας, θεσμικής ευθύνης και πλήρους διερεύνησης των γεγονότων. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η διαχείριση της υπόθεσης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και την επάρκεια των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε ανώτατα κυβερνητικά επίπεδα.

Όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Τέταρτη ημέρα διασυρμού της χώρας, που η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ούτε νύξη για έρευνα σχετικά με τα κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας και των ανώτατων κλιμακίων της κυβέρνησης. Προφανώς, γιατί και αυτό το περιστατικό θα μπει κάτω από το χαλί. Μόνο που ο κ. Μαρινάκης το έκανε σήμερα ακόμη πιο σοβαρό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ρώσοι φαρσέρ διαδραματίζουν έναν άλλον παράλληλο υπόγειο ρόλο. Άρα, κατά τα λεγόμενα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο κ. Ντόκος αποκάλυπτε που βρίσκεται ο διοικητής της ΕΥΠ, σε ποιο βαθμό εξελίσσονται οι διπλωματικές συζητήσεις για τα drones και πότε θα κάνει εκλογές η κυβέρνηση σε... ποιον; Πώς διανοείται μια "επιτελική" κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο να μην έχουν τη διάθεση να πέσει φως στο θέμα;»

Το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ζητά να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, επιμένοντας στην ανάγκη θεσμικής διερεύνησης χωρίς καθυστερήσεις ή υπεκφυγές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και οι ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν.

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