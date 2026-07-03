«Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση της «εξαπάτησης» του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, από άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι άσκησε το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε το περιστατικό με μια «άτυπη ενημέρωση», επισημαίνοντας ότι αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η κυβέρνηση έκανε λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση που «έσπασε» τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς –όπως αναφέρει– να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για το συμβάν.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει την υπόθεση, επικαλούμενη τον ισχυρισμό ότι δεν διέρρευσαν απόρρητες πληροφορίες, προκειμένου, όπως αναφέρει, να καλύψει τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος, κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;

Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;

Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;

Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία;

Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος.