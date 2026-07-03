Η ανάρτηση της Όλγας Γεροβασίλη για τη φάρσα με θύμα τον Θάνο Ντόκο.

Με μια λακωνική, αλλά συνάμα εύστοχη ανάρτηση η Όλγα Γεροβασίλη… καυτηριάζει την φάρσα με θύμα τον Θάνο Ντόκο.

Όπως σημειώνει: «Θύμα φαρσέρ ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας. Από τη δήθεν αριστερή τρομοκρατία ας πάμε στην υπαρκτή δεξιά ανικανότητα… ».

{https://www.facebook.com/olgagerovasili/posts/pfbid036tdxXRoqGfTyBSMGLP3X3tLqm7g7Wjysqu8UJ9zGYhEivswgwCc4Q54cWoVL7PCWl}

Σημειώνεται ότι ο Θάνος Ντόκος έπεσε θύμα τηλεφωνικής φάρσας από τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Vovan & Lexus και στο επίκεντρο ήταν οι εκλογές στην Ελλάδα που πλησιάζουν.

Οι φαρσέρ προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους, θέτοντας ζητήματα ασφαλείας σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις drones κοντά σε ελληνικά νησιά, με τον Θάνο Ντόκο να μιλάει για τις εκλογές και τα «πολύ σημαντικά προβλήματα» που θα δημιουργούσε για την ελληνική κυβέρνηση.

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Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας εμφανίζεται να εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» εν μέσω τουριστικής περιόδου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ελληνική κυβέρνηση, όσο και στις σχέσεις Αθήνας - Κιέβου.

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