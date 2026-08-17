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Εξαιτίας της έντασης κυβερνητικά στελέχη να απομακρυνθούν από το γλέντι.

Επεισοδιακός αποδείχθηκε ο «τρανός χορός», καθώς η ένταση με κτηνοτρόφο που διαμαρτυρήθηκε για τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων οδήγησε κυβερνητικά στελέχη να απομακρυνθούν από το γλέντι.

Σύμφωνα με το trikalavoice, στο σημείο βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, οι οποίοι απομακρύνθηκαν για να μην υπάρξει περαιτέρω ένταση.

Στον μεγάλο κύκλο του χορού, πάντως, βρέθηκαν κανονικά η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο Βασίλης Κόκκαλης, αλλά και οι δήμαρχοι Θανάσης Μαμάκος, Νίκος Γάτσας και Γιώργος Μανώλης.

Και ανάμεσά τους, η Τρικαλινή βουλευτής Μαρίνα Κοντοτόλη, που όχι μόνο έμεινε στο γλέντι, αλλά μπήκε και στον κύκλο του «τρανού χορού».

Άλλοι, λοιπόν, βρέθηκαν εκτός χορού και άλλοι μέσα. Η Κοντοτόλη πάντως… χόρεψε κανονικά.