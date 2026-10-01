Η απάντηση του τραγουδιστή λίγες ημέρες μετά την ανάρτησή του στα social media.

Το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ο Νίνο προχώρησε σε μια διαφορετική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας έκανε μία ιδιαίτερη τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τον χώρο της δισκογραφίας.

Αφορμή για τα όσα ανέφερε, φαίνεται πως στάθηκε ο πρόωρος και αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Νίνο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες, ένας που σκεφτόταν τι θα κάνει. Δεν ήταν ένας τραγουδιστής που έμπαινε μέσα στο στούντιο έλεγε το τραγούδι και έφευγε… Μιλάμε για μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Παρατηρώ το πώς του φέρεται ο χώρος γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν. Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε, το είδαν και αυτά τα σκουλήκια. Όταν ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός δεν μπορείς εσύ ρε σκουλήκι μέσα σε ένα τραπέζι να διαμορφώσεις την αιώνια εικόνα ενός αυτόφωτου ανθρώπου, ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει και αφουγκράζεται…».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Νίνο μίλησε για σκουλήκια και ετερόφωτους ανθρώπους.

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Η νέα δήλωση του Νίνο στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»

Το πρωί της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν οι νέες δηλώσεις του ερμηνευτή.

Στο σύντομο απόσπασμα, ο Νίνο εκφράζει την άποψή του και εξηγεί την αρχική του τοποθέτηση:

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«Ξέρεις κάτι; Μπορεί να φαίνομαι παιδί αλλά δεν είμαι. Είμαι πολλά χρόνια και εγώ και παρατηρώ ότι κάθονται όλοι… καθόμαστε και κοιτάμε κάτι. Σε γενικές γραμμές καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα και δεν λέει κανείς τίποτα. Αν παρατηρήσεις την πορεία μου πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι», ανέφερε αρχικά.

Για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ερμηνευτής ανέφερε: «Δεν μπορώ να το καταλάβω».

«Η αλήθεια είναι μία… Όλα αυτά θέλουν κουβέντα. Εγώ αναφέρομαι μόνο στον χώρο. Και αυτό που είπα, δεν παίρνει η μπάλα όλο τον χώρο, εντάξει; Να είμαστε ξεκάθαροι. Η δουλειά μου και η ύπαρξή μου εδώ είναι για να γράφω τραγούδια, να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα, να λέω αλήθεια και να ζω την ύπαρξη του καλλιτέχνη, γι’ αυτό το πράγμα που έχω γεννηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ανάρτηση που είχε κάνει στα social media.

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