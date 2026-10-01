Η δημοσιογράφος μίλησε για την επαγγελματική της πορεία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου η Μαρία Αναστασοπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και την απόφασή της να επιστρέψει από τον ΑΝΤ1 στον σταθμό του Φαλήρου.

Ταυτόχρονα, μίλησε για την περίοδο που βρισκόταν στο κανάλι του Αμαρουσίου, αλλά και στη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η Μαρία Αναστασοπούλου στον καναπέ του «Studio στις 3»

Η δημοσιογράφος, απαντώντας αρχικά στο ερώτημα του Θανάση Αναγνωστόπουλου, αναφορικά με το λόγο για τον οποίο αποχώρησε από τον ΑΝΤ1, δήλωσε:

«Έφυγα από τον ΑΝΤ1 γιατί θεώρησα ότι ολοκληρώθηκε ο δικός μου κύκλος και αυτό που μπορούσα και ήθελα να κάνω στην εκπομπή. Ήρθε η πρόταση από τον ΣΚΑΙ και έτσι επέστρεψα. Άλλωστε, όποια πρόταση και να δεχόμουν από τον ΣΚΑΙ νομίζω θα ήταν πιο δελεαστική από οποιαδήποτε άλλη, οπότε μου ήταν πιο εύκολο να πω το ‘ναι’ και να επιστρέψω. Ήταν σαν να μην έφυγα. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγω... Δεν είμαι ούτε ψυχρή, ούτε εκτελέστρια, ξεκάθαρα, ήταν πολύ δύσκολο να φύγω από τον ΣΚΑΙ όταν έφυγα, από το να φύγω από τον ΑΝΤ1. Γιατί ο δεσμός με τον ΣΚΑΙ… είμαι εδώ από 18 χρονών».

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Μαρία Αναστασοπούλου για την συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην περίοδο που συνεργαζόταν με τον ΑΝΤ1, χαρακτηρίζοντας εκείνη την εποχή ως «επαγγελματική ενηλικίωση».

«Ήμουν 2 χρόνια στον ΑΝΤ1. Ήταν επαγγελματική ενηλικίωση… Πώς είναι τα παιδιά στην 3η Λυκείου που περνάνε σε Πανεπιστήμιο και φεύγουν από το σπίτι… Ο ΣΚΑΙ για εμένα είναι περίπου σπίτι. Ανοίγεις τα φτερά σου, βγαίνεις από το σπίτι… Τα μαθαίνεις όλα ξανά… Πρέπει να αποδείξεις ότι άξιζε και η αλλαγή…».

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Η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη

Κλείνοντας, η Μαρία Αναστασοπούλου, αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με τον Γιώργο Παπαδάκη στην ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Έφυγε από το σπίτι και πας δίπλα σε έναν άνθρωπο που είναι απόλυτα συνδυασμένος με την πρωινή ενημέρωση (σ.σ ο Γιώργος Παπαδάκης). Η πρωινή ζώνη υπάρχει και τώρα χάρη στον Γιώργο Παπαδάκη. Έμαθα πάρα πολλά…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν πήγα στον ΑΝΤ1 νόμιζα ότι ήμουν από τους ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ. Μόλις βρεθείς δίπλα στον Παπαδάκη, καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν εργάζεσαι τόσο πολύ. Ο άνθρωπος αυτός εργαζόταν από τις 2:30 τα ξημερώματα μέχρι την άλλη μέρα… Κουβαλάω την επιμονή από τον Γιώργο… ενσυναίσθηση…».

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