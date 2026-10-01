Απόψε η συγκλονιστική συνέχεια.

Απόψε, στις 21:00 στο «Κρίνο και Αγκάθι», όλοι ζητούν εκδίκηση. Κανείς, όμως, δεν ξέρει ποιος θα πληρώσει τελικά το τίμημα…

Η Λευκή επέστρεψε για την αλήθεια. Τώρα, όμως, διψά για εκδίκηση…

Η Δέσποινα αποκάλυψε στη Λευκή το ψέμα που είπαν οι Αρβανιταίοι για τον Ηλία μετά τον θάνατό του και οι δυο γυναίκες ένωσαν τις δυνάμεις τους απέναντι στην οικογένεια που θεωρούν υπεύθυνη για την καταστροφή τους. Μια εξομολόγηση του Μάρκου, όμως, ήταν αρκετή για να κάνει τη Λευκή να ορκιστεί πως θα καταστρέψει έναν-έναν τους Αρβανιταίους, αφήνοντας εκείνον τελευταίο. Μόνο που αγνοεί το πιο σημαντικό: ο πραγματικός ένοχος για τον θάνατο του αδελφού της είναι άλλος…

Και απόψε, η εκδίκηση περνά από τα λόγια στις πράξεις.

Η Λευκή αποφασίζει να ακολουθήσει μόνη της τον δρόμο που επέλεξε, την ώρα που ο Μάρκος παλεύει με όσα νιώθει για τη γυναίκα που μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη απειλή για την οικογένειά του.

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Όμως, ο κλοιός γύρω από τη Λευκή αρχίζει να στενεύει. Η Μαριγώ βάζει το παρελθόν της στο μικροσκόπιο και μια αποκάλυψη προκαλεί τρόμο. Τι ανακαλύπτει και ποια αλήθεια φοβάται ότι κρύβει η Λευκή;

Την ίδια στιγμή, ένας άλλος άντρας ετοιμάζει τη δική του κίνηση εναντίον των Αρβανιταίων και φέρνει τη Λευκή αντιμέτωπη με τον θάνατο.

{https://www.youtube.com/watch?v=j4n-QAcbBME}

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Παρά τον όρκο εκδίκησης που δίνουν κι οι δυο, η Λευκή ξεκαθαρίζει στη Δέσποινα πως θα κινηθεί μόνη της για να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο για εκείνη, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί ατυχήματος.

Καθώς η Μαριγώ βάζει τον Γεροδήμο να σκαλίσει το παρελθόν της Λευκής, έρχεται στο φως μια αποκάλυψη που θα τρομάξει τόσο την ίδια όσο και τον Θωμά.

Παράλληλα, ο Σκλίβας αναζητά δικαιοσύνη για τον θάνατο του πατέρα του και καταλήγει σε ένα σχέδιο εκδίκησης που θα πληρώσει τους φονιάδες με το ίδιο νόμισμα.

Το φευγιό της Χρυσούλας αναβάλλεται για ακόμη μία φορά, την ώρα που ο Στέλιος αρχίζει να απορεί για την περίεργη στάση της Δέσποινας και η Λευκή ζητά από τον Τριαντάφυλλο να την οδηγήσει στο εργοστάσιο ξυλείας.

Κι ενώ στο σπίτι των Αρβανιταίων οι εντάσεις κλιμακώνονται, με τη Λαμπρινή να θέτει τα όριά της στον Μήτρο και τον Παναγή να επικρίνει τη στάση του Θωμά, η φωτιά που βάζει στις αποθήκες του εργοστασίου ο Σκλίβας φέρνει τη Λευκή σε θανάσιμο κίνδυνο, αλλά και στα πρώτα βήματα μιας πιθανής συμμαχίας…

{https://www.youtube.com/watch?v=vtwv7KPYr4Q}