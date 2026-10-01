Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να δοκιμάζει την Κρήτη και, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το δύσκολο τριήμερο μόλις αρχίζει.

Η Κρήτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας που από χθες σφυροκοπά αδιάκοπα το νησί με τεράστια ύψη νερού και επίμονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Τα καιρικά προγνωστικά δείχνουν ότι το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα έκτακτα φαινόμενα δεν θα κοπάσει και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Στη νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκη ξεδίπλωσε την πορεία της κακοκαιρίας που όπως τόνισε ομοιάζει με την αντίστοιχη του Ντάνιελ που είχε πλήξει την Θεσσαλία αφήνοντας πίσω της εικόνες βιβλικής καταστροφής.

Όπως εξήγησε δύσκολο τριήμερο περιμένει την Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά αναμένεται να συνεχιστεί με διαδοχικά κύματα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Σε τοπικό επίπεδο έχουν ήδη καταγραφεί τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες ξεπερνούν τους 300 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωσή του, αναμένεται να συνεχιστούν, με νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν το νησί και να «δοκιμάζουν» τις αντοχές των ήδη πλημμυρισμένων υποδομών.

Βαρομετρικό χαμηλό κινείται προς Κρήτη και Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται στην περιοχή του νότιου και νοτιοανατολικού Αιγαίου και κινείται κυρίως προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι δύο περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να ξεκινήσουν από το βράδυ και να επιμείνουν έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέους μεγάλους όγκους νερού, με 200 έως 250 τόνους νερού ανά στρέμμα να αναμένονται τοπικά. Οι ποσότητες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά επεισόδια, υπερχειλίσεις ρεμάτων και χειμάρρων, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

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Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε διαδοχικά κύματα

Το χαρακτηριστικό της νέας επιδείνωσης είναι ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί σε διαδοχικά κύματα, με τον καιρό να παραμένει άστατος για αρκετές ημέρες. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, αναμένονται ακόμη δύο σημαντικά κύματα από αύριο έως το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ένα τρίτο και τελευταίο κύμα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή μέσα στην Κυριακή και τη Δευτέρα. Το τελευταίο κύμα εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερης έντασης, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς θα έχει προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα με ισχυρές βροχοπτώσεις.

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«Ξυπνούν μνήμες Ντάνιελ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στον μηχανισμό της κακοκαιρίας, σημειώνοντας ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θυμίζουν την περίοδο της κακοκαιρίας Ντάνιελ, η οποία είχε προκαλέσει καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες στη Θεσσαλία. Η αναφορά αφορά τη δυναμική και την επιμονή των φαινομένων, καθώς η Κρήτη έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και το έδαφος σε αρκετές περιοχές είναι κορεσμένο. Με τα νέα κύματα βροχοπτώσεων να βρίσκονται προ των πυλών, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο παραμένει αυξημένος προειδοποιεί ο μετεωρολόγος του OPEN.