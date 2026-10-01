Κλιμακώνεται η ένταση σε πολλές πόλεις της Γαλλίας καθώς φαίνεται πως δεν αποκλιμακώνεται η ένταση στις μαθητικές διαδηλώσεις.

Μαθητές λυκείου και φοιτητές έχουν βάλει φωτιά στους δρόμους της Γαλλίας ζητώντας καλύτερες συνθήκες στην παιδεία.

Ο υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί εκτάκτως με μαθητικά σωματεία, φορείς και γονείς, προς αποφυγή νέα έντασης που ωστόσο, δεν μοιάζει να αποκλιμακώνεται εύκολα. Λόγω των σοβαρών αναταραχών αναστέλλονται και οι μετακινήσεις σε ορισμένες γαλλικές πόλεις.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί συμμετείχε σε έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης την ώρα που μαθητές και φοιτητές σε όλη την χώρα πυρπολούν σχολεία και διαμαρτύρονται για υποστελέχωση, υπεράριθμες αίθουσες και περικοπές στην παιδεία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του να ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια τις επόμενες ημέρες λόγω των διαδηλώσεων που έχουν παραλύσει τη χώρα.

{https://x.com/Bocajunior33/status/2105687553248534634}

Πάνω από 600 άτομα, κυρίως μαθητές και φοιτητές, έχουν τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις με την αστυνομία, καθώς η βία εντείνεται. Χαρακτηριστικό, είναι το ακραίο περιστατικό βίας που σημειώθηκε στη Λιόν, όπου μαθητές περιέλουσαν με βενζίνη τον διευθυντή του ιστορικού σχολείου Βίκτορ Ουγκό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Πέμπτη σχεδόν 340 διαμαρτυρίες ήταν σε εξέλιξη σε όλη τη Γαλλία με περισσότερα από 160 σχολικά ιδρύματα να είναι ήδη κλειστά, σύμφωνα με την αστυνομία.

{https://x.com/ShadesFrance/status/2105651189001978313}

Στις μαθητικές διαδηλώσεις μπήκαν και οι φοιτητές την πέμπτη, εμποδίζοντας την φυσική πρόσβαση σε σχεδόν 30 πανεπιστημιακούς χώρους, στον Παρίσι, τη Μασσαλία και άλλες πόλεις, σύμφωνα με τις φοιτητικές ενώσεις. Στη Μασσαλία ανεστάλη η λειτουργία των λεωφορείων, του τραμ και του μετρό λόγω των βανδαλισμών και επιθέσεων στους οδηγούς, που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών διαδηλώσεων.

{https://x.com/information360_/status/2105687432343519685}

Τα δρομολόγια του τραμ στο Στρασβούργο ανεστάλησαν επίσης κατόπιν αιτήματος του κράτους, «προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις ταραχοποιών και διαδηλωτών», όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής του Κάτω Ρήνου, μετά από πράξεις βανδαλισμού έξω από αρκετά λύκεια της πόλης.

Εκατοντάδες οι τραυματίες

Οι γαλλικές αρχές μόνο την Τετάρτη έθεσαν υπό κράτηση πάνω από 600 άτομα, 83 αστυνομικοί και μέλη των σωμάτων ασφαλείας τραυματίστηκαν καθώς εντείνεται η βία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Από την έναρξη των διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα, 119 μαθητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν τραυματιστεί, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας.

{https://x.com/m6info/status/2105614397905449435}

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι όλα τα λύκεια στη Χάβρη θα κλείσουν την Παρασκευή. «Στη Χάβρη, τα λύκεια θα κλείσουν αύριο. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο και όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των παιδιών μας», δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος της Χάβρης. «Δεν προετοιμαζόμαστε έτσι για το μέλλον» σημείωσε.

{https://x.com/DamienObrador/status/2105576505254285448}

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην επαρχία του Ile-de-France στο Παρίσι αλλά εξαπλώθηκαν ραγδαία σε ολόκληρη τη χώρα,

Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τις πιο εκτεταμένες και βίες διαδηλώσεις είναι το Παρίσι, το Μπορντό, η Λιόν, η Λιλ όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να διαλύσει τα πλήθη.

{https://x.com/Kulturlesite_/status/2105584381557411994}

Από τη Μαδρίτη, όπου βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιτέθηκε τους σκληρουρηνικούς της αριστεράς τους οποίου κατηγόρησε ότι [νομιμοποιούν τη βία» των διαδηλωτών.

{https://x.com/tanguy_france/status/2105681644396957915}

«Δεν επικροτούμε τον βανδαλισμούς. Ήρθαμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας επειδή έχουμε απαράδεκτα ωράρια - εργαζόμαστε από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και αυτό δεν είναι σωστό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν, μαθητής του λυκείου Montbello στη Λιλ.

Με πληροφορίες των Le Figaro/AFP