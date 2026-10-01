Η πρώτη βράβευση του θεσμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ENDLESS EC στον Ασπρόπυργο.

Τα παιδιά εργαζομένων της ENDLESS EC και της FINEZZA που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βραβεύτηκαν στο πλαίσιο της πρώτης βράβευσης του νέου θεσμού «ENDLESS αριστεύειν».

Στόχος του νέου θεσμού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση των επιτυχιών των παιδιών των εργαζομένων της εταιρείας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στην προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς.

Η πρώτη βράβευση του θεσμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ENDLESS EC στον Ασπρόπυργο, με τη βράβευση των παιδιών των εργαζομένων της ENDLESS EC και της FINEZZA (εταιρείας-μέλους) που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Γιώργο Τρακάκη, Group CEO, παρουσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στελεχών και των οικογενειών των παιδιών. Κάθε παιδί έλαβε δωροεπιταγή αξίας 300 ευρώ, καθώς και συμβολικά δώρα για το ξεκίνημα της νέας του φοιτητικής ζωής.

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Στη διάρκεια της βράβευσης ο Γιώργος Τρακάκης απευθύνθηκε στα παιδιά σημειώνοντας:

«Η επιτυχία σας είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας, της επιμονής και της συνέπειας που δείξατε για να πετύχετε έναν σημαντικό στόχο. Με το «ENDLESS αριστεύειν» θέλουμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία της προσπάθειάς σας και να είμαστε δίπλα σας στο νέο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής σας ζωής. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να θέτετε στόχους, να διεκδικείτε τα όνειρά σας και να απολαμβάνετε κάθε βήμα της νέας σας διαδρομής».

Το «ENDLESS αριστεύειν» φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν θεσμό με συνέχεια που θα μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με τις νέες γενιές. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η ENDLESS EC επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της και στις σημαντικές στιγμές των οικογενειών τους, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την εταιρεία και αναδεικνύοντας αξίες, όπως η προσπάθεια, η μάθηση και η εξέλιξη.