Η έκκληση του δημάρχου για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2027 που οι οικογένειές τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι φωτιές.

Την ένταξη των υποψηφίων των Πανελληνίων 2027 από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ζητά η δημοτική αρχή. Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου απέστειλε σχετική επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να προετοιμαστούν οι μαθητές των οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου. Το αίτημα αφορά υποψηφίους των οποίων οι οικογένειες κατοικούν μόνιμα στις κοινότητες Σακτουρίων, Μελάμπων, Κρύας Βρύσης, Ορνές, Ακουμίων, Αρδάκτου, Δριμίσκου και Κεραμέ της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, καθώς και Ασωμάτου και Λευκογείων της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα. Οι συγκεκριμένες περιοχές επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 29ης και 30ής Ιουλίου 2026, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον.

Όπως υπογραμμίζεται, η προσπάθεια αποκατάστασης, η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών και η αναστάτωση της καθημερινότητάς τους διαμορφώνουν αντικειμενικά δυσμενέστερες συνθήκες για τους μαθητές που βρίσκονται μπροστά στην πλέον απαιτητική χρονιά της σχολικής τους πορείας. Ο Δήμος ζητά να δοθεί στους συγκεκριμένους υποψηφίους πρόσθετη δυνατότητα εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, μέσω της εφαρμογής ειδικού ποσοστού για τις πληγείσες περιοχές.

«Η αποκατάσταση ενός τόπου μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν αφορά μόνο όσα κάηκαν», δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες επεκτείνονται στη ζωή και στο μέλλον των κατοίκων. «Όταν πρόκειται για τα παιδιά μας και για την προσπάθειά τους να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, έχουμε υποχρέωση να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά