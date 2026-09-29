Τι ορίζει το ΦΕΚ που καθορίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2027.

Με στόχο την υποστήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027, το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), μέσα από τα οποία υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων αποτελεί πρόγραμμα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και έχει έναν συγκεκριμένο στόχο: να προσφέρει στους μαθητές πρόσθετη διδακτική υποστήριξη για τα ειδικά μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν στις Πανελλήνιες και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα προετοιμασίας, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το καθημερινό πρόγραμμα του Λυκείου και δίνει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οργανωμένα μαθήματα ειδικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται στην τελική φάση της σχολικής τους φοίτησης και προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Συγκεκριμένα, αφορά μαθητές της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς και μαθητές των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν μαθητές της Δ’ τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί μια πρόσθετη δυνατότητα εκπαιδευτικής υποστήριξης για τους μαθητές που έχουν επιλέξει ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες και επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους.

Ποια ειδικά μαθήματα περιλαμβάνονται και πώς διαρθρώνεται η διδασκαλία

Για το σχολικό έτος 2026-2027, η ΕΔΕΜ περιλαμβάνει επτά ειδικά μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2027 ήτοι Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσική Αντίληψη καθώς και Θεωρία και Αρμονία Η διδασκαλία οργανώνεται με διαφορετική εβδομαδιαία διάρκεια ανάλογα με το ειδικό μάθημα. Για τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, καθώς και για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, προβλέπονται δύο ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Εξαίρεση αποτελούν το Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο, για τα οποία προβλέπονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως για κάθε μάθημα. Κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτών, ενώ μεταξύ των διδακτικών ωρών προβλέπεται διάλειμμα πέντε λεπτών. Παράλληλα, η διδασκαλία δεν πραγματοποιείται κατά τις περιόδους σχολικών διακοπών και τις επίσημες αργίες. Πλέον αναμένεται η έναρξη της διδασκαλίας που θα ανακοινωθεί μέσω σχετικής εγκυκλίου.

Τι είναι τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης

Η διδασκαλία της ΕΔΕΜ δεν πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο στο οποίο φοιτά κάθε μαθητής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούνται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ). Τα ΣΚΑΕ είναι εκπαιδευτικές δομές που οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεντρώνουν μαθητές από γειτονικές ή όμορες σχολικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να δημιουργηθούν τμήματα ειδικών μαθημάτων ακόμη και όταν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μαθητών σε ένα μόνο σχολείο δεν επαρκεί για τη λειτουργία ξεχωριστού τμήματος. Η συγκρότηση των ΣΚΑΕ γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής, την κατανομή των σχολικών μονάδων και τις διαθέσιμες πιστώσεις. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν τα κέντρα μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα ειδικά μαθήματα που θα χρειαστεί να υποστηριχθούν. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένα ΣΚΑΕ να αποτελείται ακόμη και από μία σχολική μονάδα, εφόσον αυτό εγκριθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το επόμενο στάδιο αφορά την εφαρμογή του πλαισίου στην πράξη, δηλαδή την έκδοση των σχετικών οδηγιών για την έναρξη του προγράμματος, την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, την οργάνωση των ΣΚΑΕ και τη διαμόρφωση των τμημάτων.

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