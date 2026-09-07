Το Ψηφιακό Φροντιστήριο επιστρέφει δυναμικά και τη φετινή σχολική χρονιά με καινοτομίες και διευρυμένο περιεχόμενο για τους μαθητές Λυκείου, τι αλλάζει από φέτος.

Με νέες δυνατότητες και διευρυμένη παρουσία στις τάξεις του Λυκείου συνεχίζεται από τη σχολική χρονιά 2026-2027 το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ παράλληλα ενισχύεται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τα live μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα επεκταθούν και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να παρακολουθούν δωρεάν ζωντανή διδασκαλία.

Κάθε μήνα πραγματοποιούνται περίπου 477 ώρες live μαθημάτων, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν οργανωμένα μαθήματα ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027. Περίπου 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εξετάσεις, με το Ψηφιακό Φροντιστήριο να λειτουργεί ως ένα ακόμη εργαλείο προετοιμασίας, ενισχύοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτική υποστήριξη. Παράλληλα, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους και εκτός σχολικής περιόδου.

LIVE μαθήματα και για Α΄ και Β΄ Λυκείου

Από τη νέα σχολική χρονιά, το πρόγραμμα διευρύνεται και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανή διδασκαλία, ενισχύοντας τον ρόλο του Ψηφιακού Φροντιστηρίου όχι μόνο στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες αλλά και στη συνολική εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

Όπως σημείωσε και η υπουργός Παιδείας «Φέτος, βάζουμε και ψηφιακό βοηθό στο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Πρώτα από όλα έχουμε μια προσφορά της Microsoft και θα μας βοηθάει ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στη Γ’ Λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθείς το μάθημα live μπορείς να κάνεις και ερωτήσεις, να κάνεις test, να κάνεις επιπλέον δηλαδή προετοιμασία. Και αποφάσισα να επεκτείνω μέσα στην χρονιά το ψηφιακό φροντιστήριο, το live στην Α’ και στη Β’ Λυκείου».

Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο η υποστήριξη ξεκινά νωρίτερα και μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

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Με σύμμαχο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Παράλληλα, εισάγεται ψηφιακός βοηθός με Τεχνητή Νοημοσύνη, αρχικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και ειδικότερα για την προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών. Η νέα δυνατότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Microsoft και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το live μάθημα. Οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, να κάνουν τεστ και να πραγματοποιούν επιπλέον εξάσκηση, ώστε να ενισχύουν την προετοιμασία τους. Στόχος είναι η μετάβαση από ένα ενιαίο μοντέλο διδασκαλίας σε μια περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση, όπου κάθε μαθητής μπορεί να ακολουθεί διαφορετική διαδρομή ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και συνεργασία με τη Microsoft για την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και τη λειτουργία AI Tutor, ενός ψηφιακού βοηθού που μπορεί να υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, προβλέπεται η προσφορά ψηφιακού βοηθού και στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξατομικευμένης υποστήριξης.

Με τις αλλαγές αυτές, το Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνει τον ρόλο του, συνδυάζοντας τη ζωντανή διδασκαλία με ψηφιακά εργαλεία και εξατομικευμένη υποστήριξη, με στόχο να προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτική βοήθεια σε μαθητές σε όλη τη χώρα.