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Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι έτοιμοι για νέα οικογενειακά ευτράπελα και ανεξέλεγκτες καταστάσεις που οδηγούν σε πολύ γέλιο.

Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, ένα όμως δεν αλλάζει ποτέ: όταν αυτά τα δύο σόγια συναντιούνται, η ηρεμία μοιάζει μακρινή πολυτέλεια.

«Το Σόι σου» επιστρέφει θριαμβευτικά. Ετοιμαστείτε για τις νέες περιπέτειες των πιο αγαπημένων χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης.

Πάρτε μια γεύση από το τι μας περιμένει… στο νέο σπαρταριστό trailer της σειράς:

{https://youtu.be/xMwFtfGPzdQ}