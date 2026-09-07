Τριήμερο με το «καλημέρα» στα σχολεία – Ποιοι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις στις 15 Σεπτεμβρίου μετά τον αγιασμό.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η πρώτη ημέρα στα σχολεία θα είναι αφιερωμένη στον αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς. Η ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης θα καθοριστεί από κάθε σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο, η χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων και εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν μέσα στη χρονιά. Η φετινή χρονιά φέρνει μαζί της 180 μέρες μαθημάτων έναντι των 167 που είχαμε πέρσι. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο τις περισσότερες μέρες μαθημάτων ήτοι 24 έχει ο Μάρτιος ενώ τις λιγότερες ήτοι μόλις 10 τις έχει ο Ιούνιος. Τα μαθήματα ξεκινούν ουσιαστικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο για κάποιους μαθητές η επιστροφή στις τάξεις θα καθυστερήσει μία ημέρα, καθώς προκύπτει ένα εμβόλιμο τριήμερο.

Ποιοι μαθητές θα έχουν τριήμερο

Στον Δήμο Αιγάλεω, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ημέρας κατά την οποία τιμάται ο πολιούχος της περιοχής. Έτσι, οι μαθητές θα κάνουν αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα έχουν μπροστά τους ένα τριήμερο, καθώς μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο και η τοπική αργία της Δευτέρας. Η κανονική επιστροφή στις τάξεις για τους μαθητές του Αιγάλεω θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντάς τους ουσιαστικά μια μικρή «παράταση» των διακοπών πριν ξεκινήσει για τα καλά η σχολική καθημερινότητα.

Του Σταυρού 2026: Τι γιορτάζουμε και γιατί

Στις 14 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της εκκλησίας αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού φάνηκε στο θαυμαστό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Οι ιστορικοί της εποχής αναφέρουν ότι ο αυτοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέρα μεσημέρι, το σημείο του σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». Ήταν η 28η Οκτωβρίου 312. Από εκείνη την ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό να γίνει το σύμβολο του στρατού του. Το 326 αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους η ευσεβής χριστιανή μητέρα του αγία Ελένη, όπου άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών. Επίκεντρο ήταν ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου. Στο σημείο εκείνο ο αυτοκράτορας Αδριανός είχε κτίσει το 135, κατά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ναό της Αφροδίτης. Η αγία Ελένη επιδόθηκε σε προσπάθειες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές τελικά βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Χριστού και των δύο ληστών.

Ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Στα 613 οι Πέρσες κυρίεψαν την Παλαιστίνη, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα και πήραν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφεραν στη χώρα τους. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν το Τίμιο Ξύλο μαγικό και γι’ αυτό το φύλασσαν και το προσκυνούσαν, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική του φύση και ιδιότητα. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την νίκη του εναντίον των Περσών παρέλαβε τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε εκ νέου στο ναό της Αναστάσεως. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 626.

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