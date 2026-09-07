Η συσκευή που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο: το επερχόμενο αναδιπλούμενο smartphone της Xiaomi, το οποίο θυμίζει το Galaxy Z Fold 8 της Samsung.

Για πολλά χρόνια, η Samsung κυριαρχούσε στην IFA, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα της μεγάλης διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας. Το 2026, όμως, η νοτιοκορεατική εταιρεία έκανε ένα βήμα πίσω, καθώς πλέον οι κινεζικές εταιρείες είναι εκείνες που πρωταγωνιστούν στη διοργάνωση.

Ανάμεσά τους, η Xiaomi «κατέλαβε» το Βερολίνο με περισσότερα από 3.300 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, παρουσιάζοντας περίπου 380 προϊόντα, μεταξύ των οποίων τηλεοράσεις, ρομπότ-σκούπες, ανθρωποειδή ρομπότ, οχήματα, συσκευές έξυπνου σπιτιού, αξεσουάρ και πολλά ακόμη.

Ωστόσο, η συσκευή που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο: το επερχόμενο αναδιπλούμενο smartphone της Xiaomi, το οποίο θυμίζει το Galaxy Z Fold 8 της Samsung.

Κλεισμένη πίσω από ένα παχύ γυάλινο κάλυμμα, η συσκευή είναι γνωστό ότι ονομάζεται Xiaomi 18 Fold, διαθέτει το ιδιόκτητο chip XRING O3 και έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Η επίσημη παρουσίασή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν από την πολυσυζητημένη παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone της Apple, με τη Xiaomi να γίνεται έτσι η τελευταία εταιρεία που επιχειρεί να καθιερώσει αυτόν τον νέο σχεδιασμό.

Παρότι η συσκευή δείχνει πιο στρογγυλεμένη σε σχέση με την αντίστοιχη πρόταση της Samsung, παραμένει άγνωστο πόσο διαφορετική ή παρόμοια θα είναι η αίσθησή της στο χέρι κατά την καθημερινή χρήση.

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Προσωπικά, θεωρώ ότι ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο που θυμίζει διαβατήριο αποτελεί τον χειρότερο συνδυασμό μικρού smartphone και tablet. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για μια σχεδιαστική κατηγορία που έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς η Samsung φέρεται να πουλά περισσότερες συσκευές απ' όσες μπορεί να παράγει.

Ακόμη κι έτσι, παρότι η Xiaomi κρατά το νέο της smartphone πίσω από γυαλί, στην IFA έδωσε έμφαση και σε αρκετά άλλα προϊόντα για την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς επενδύει πλέον σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Human x Car x Home: Η στρατηγική της Xiaomi

«Η φετινή IFA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της Xiaomi», δήλωσε ο Xu Fei, CMO της Xiaomi, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της εταιρείας στην IFA.

«Με τα χρόνια, έχουμε επεκταθεί από τα smartphones στις έξυπνες οικιακές συσκευές και τα έξυπνα οχήματα, ενώ παράλληλα επενδύουμε σημαντικά σε βασικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Xiaomi προσκάλεσε το BGR να πάρει μια πρώτη γεύση από τη βαθιά διασύνδεση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στις εκατοντάδες συσκευές της.

Σε μία από τις ενότητες, με τίτλο «AI Tomorrow», η Xiaomi παρουσίασε ένα νέο concept hypercar, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στην κατηγορία, συνδυάζοντας την άνεση με τις υψηλές ταχύτητες και έναν φουτουριστικό σχεδιασμό.

Παρότι το όχημα συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, το πραγματικό επίκεντρο ήταν η ενότητα «AI Today», όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα σημερινά οχήματα με τα έξυπνα σαλόνια, τα υπνοδωμάτια και άλλους χώρους του σπιτιού.

Για παράδειγμα, σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα της Xiaomi, ο χρήστης θα επέστρεφε στο σπίτι με το αυτοκίνητό του. Μόλις έβγαινε από αυτό, η πόρτα του σπιτιού θα ξεκλείδωνε αυτόματα, οι κουρτίνες θα άνοιγαν και τα φώτα θα άναβαν.

Αφού ολοκλήρωνε το μαγείρεμα και τοποθετούσε τα πιάτα στο πλυντήριο, η τεχνητή νοημοσύνη θα γνώριζε ότι πρέπει να ξεκινήσει ο καθαρισμός, ενεργοποιώντας ακόμη και μια έξυπνη ρομποτική σκούπα, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να δώσει καμία εντολή.

Αντίστοιχα, στο υπνοδωμάτιο, όταν κάποιος ξάπλωνε για να διαβάσει ένα βιβλίο, το κρεβάτι θα μετακινούνταν αυτόματα σε πιο άνετη θέση, το κλιματιστικό θα ενεργοποιούνταν στη θερμοκρασία που έχει προτιμήσει ο χρήστης και θα ακολουθούσαν μια σειρά από αντίστοιχες αυτοματοποιημένες ενέργειες.

Σύμφωνα με τη Xiaomi, αυτό που διαφοροποιεί αυτές τις εμπειρίες είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να προβλέπει τι πρόκειται να χρειαστεί στη συνέχεια, με βάση τη συμπεριφορά του χρήστη και τα δεδομένα από μια συνδεδεμένη εφαρμογή έξυπνου σπιτιού.

Πώς λειτουργούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Xiaomi

Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco και Xiaomi Miclaw, αναμένεται να επιτρέψουν στην εταιρεία να υλοποιήσει αυτό το AI-driven μέλλον.

Τα συγκεκριμένα συστήματα επιτρέπουν στα προϊόντα της Xiaomi να κατανοούν, να πραγματοποιούν συλλογισμούς και να αναλαμβάνουν δράση.

Όπως και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η Xiaomi ενσωματώνει τα LLM της στο HyperOS, σε συνδυασμό με τη δική της αρχιτεκτονική επεξεργαστών και το ισχυρό chip XRING 03, το οποίο θα τροφοδοτεί το επερχόμενο αναδιπλούμενο smartphone της.

Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την τοπική και αποδοτική επεξεργασία δεδομένων σε smartphones, οχήματα και άλλες συνδεδεμένες οικιακές συσκευές.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να συνδυάζει δεδομένα από πολλές συσκευές και να ερμηνεύει στοιχεία του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας, όπως την ώρα —για παράδειγμα, αν ο χρήστης συνηθίζει να πηγαίνει για ύπνο συγκεκριμένη ώρα—, τη γεωγραφική θέση, ώστε να αντιλαμβάνεται αν κάποιος επιστρέφει ή φεύγει από το σπίτι, αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Στόχος είναι να παρέχεται προληπτική βοήθεια. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να προετοιμάζει τον κλιματισμό και τον φωτισμό του σπιτιού πριν ακόμη φτάσει ο χρήστης ή να εκτυπώνει αυτόματα μια φωτογραφία που μόλις τραβήχτηκε από το smartphone.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν βασικό στοιχείο και για τις ανθρωποειδείς πλατφόρμες της εταιρείας, όπως το CyberOne, το οποίο μπορεί να εκτελεί εργασίες συναρμολόγησης στον πραγματικό κόσμο.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού της Xiaomi, η οποία εκτιμάται ότι θα επενδύσει συνολικά 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη την περίοδο 2026-2030.

Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη «σκοπεύει» να κάνει και σε αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει στην καθημερινή ζωή.

πηγή: bgr